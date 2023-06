﻿Lübeck: Zwei Polizisten bei nicht angemeldeter Demonstration verletzt

Pyrotechnik und Auseinandersetzungen mit der Polizei: In Lübeck ist es rund um eine unangemeldete Spontan-Demonstration zu Tumulten gekommen. Zwei Beamte erlitten dabei laut Polizeiangaben Verletzungen. Was bislang bekannt ist.

Lübeck. Unangemeldete Demo am Mittwochabend in Lübeck: Nach Angaben der Polizei hatten sich gegen 20.30 Uhr rund 50 zum Teil vermummte Personen spontan zu einer Versammlung auf dem Parkplatz an der Musik- und Kongresshalle in Lübeck getroffen, um anschließend gemeinsam in die Innenstadt zu marschieren. Währenddessen kam es nach Polizeiangaben zum Einsatz von Pyrotechnik, weshalb zahlreiche Personen zwischenzeitlich von der Polizei festgehalten und kontrolliert wurden.