Meeressäuger

Seehundjäger Eckhard Kasten ist bisher in 2023 schon ungewöhnlich häufig zum Bergen eines toten Schweinswals gerufen worden. Warum werden an den Stränden der Lübecker Bucht so viele tote Meeressäuger gefunden?

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket