Im Zeichen des Friedens: Der Lübecker Kreuzweg ist zur Friedensdemo geworden – angesichts des Krieges in Europa. Die Generalkonsulin der Ukraine legte ein bewegendes Glaubensbekenntnis ab.

Der Lübecker Kreuzweg: Die Prozession startet an St. Jakobi und endet am Jerusalemsberg. Das Kreuz tragen Pröpstin Petra Kallies und Propst Christoph Giering.

Lübecker Kreuzweg: Demonstration für Frieden in der Ukraine

Lübeck. Für den Frieden: Es ist Lübecks erste Demonstration für die Ukraine in diesem Jahr. Der Kreuzweg hat 600 Lübecker angezogen, die von St. Jakobi bis zum Jerusalemsberg pilgern. Dieser besondere Gottesdienst steht unter dem Titel „Bedrohung. Mut. Frieden.“

Hohe Würdenträger der evangelischen und katholischen Kirche gestalten ihn gemeinsam. Mit dabei sind stets Frauen und Männer, die eine entscheidende Rolle in der Gesellschaft einnehmen. Dieses Mal ist unter anderem der ehemalige Ministerpräsident Björn Enghom (SPD) dabei und die Hamburger Generalkonsulin der Ukraine mit dabei, Iryna Tybinka.

Kreuzweg als Friedensdemo

„Frieden! Stabile Stimmung!“ Diese Worte stehen in Handschrift auf einem weißen Zettel. Er ist überschrieben mit Engelswünschen. Dieser Zettel liegt oben auf einem Haufen anderer Zettel in Grün, Orange, Blau. Die Wünsche stapeln sich in der steinernen Schale – im Eingangsportal der Jakobikirche. Dann schreiten Bischöfin Kirsten Fehrs und Erzbischof Stefan Heße daran vorbei. Gemeinsam tragen sie ein Holzkreuz aus der Kirche hinaus ins Freie. Damit beginnt der Lübecker Kreuzweg.

Es ist eine „Demonstration für den Frieden“, wie Pastor Lutz Jedeck ankündigt. Denn „Gewalt ist in das europäische Haus eingedrungen und damit unvorstellbares Leid“. In der schmalen Gasse versammeln sich die gläubigen Demonstranten zwischen St. Jakobi und den Pastorenhäusern. Die Sonnenstrahlen blinzeln zwischen den hohen Gemäuern hindurch. „Wir stehen hier im Bewusstein, dass ein ganzes Volk in Europa mit Gewalt, Leid und Tod bedroht wird“, sagt der ehemalige Ministerpräsident Björn Engholm. „Wir wollen das Leid dieser Menschen nicht hinnehmen.“

Durch die Große Burgstraße hallt ein beruhigender, meditativer Gesang der Gläubigen. Sie ziehen langsam weiter zum Burgkloster. Mit dabei Familien mit kleinen Kindern, ältere Menschen mit Gehwagen und jüngere auf dem Rad. „Wie kann ich Frieden mit meinem nächsten schließen, wenn ich nicht einmal selber Frieden finde?“ fragt Anke Laumayer. Die Enkelin des Lübecker Märtyrers Pastor Stellbrink thematisiert in ihrer Ansprache den Frieden als etwas sehr Persönliches und Verantwortung jedes Einzelnen.

Die Ukraine, der Glaube und das absolut Böse

Die Prozession hält erneut an am Gustav-Radbruch-Platz – auf einer Wiese mit bunten Blumen und Blick über die Hafenstraße auf die Trave. „Wer sind wir?“ fragt Iryna Tybinka, die Generalkonsulin der Ukraine. Und schlägt damit einen Bogen zwischen dem Kreuzweg Jesus und dem Krieg in der Ukraine. „Tragen wir das Kreuz wie Jesus oder tragen wir das Kreuz eines anderen wie Simon? Verhöhnen wir Jesus wie die Menge oder sind gleichgültig wie die römischen Soldaten?“

„Das absolut Böse stellt eine Gefahr für die ganze Welt dar“, sagt Tybinka. Seit mehr als einem Jahre sei „Zerstörung, Folter und Tod der Alltag ihres Volkes“ und „Seelen, die vor Leid und Schmerz bluten.“ Häufig werde sie gefragt, woher die Ukraine ihre Kraft nehme, berichtet sie. „Die Antwort ist so einfach wie offensichtlich: Liebe, Glaube, Hoffnung.“ Die Liebe für die Freiheit, den Glauben an Gott und die Hoffnung durch die Hilfe der anderen. Tybinka: „Wir stehen auf der Seite der Wahrheit.“