﻿Betreuungslücke zwischen Kita und Schule im August: Landtag beschließt Änderung von Kita-Gesetz

Kiel. Mit einer Änderung des Kita-Gesetzes will Schleswig-Holstein die „August-Lücke“ bei der Kinderbetreuung schließen und mehr Fachkräfte in die Einrichtungen bringen. Der Entwurf von Grünen und CDU wurde am Freitag im Kieler Landtag beschlossen.

„Das ist ein großer Schritt nach vorn“, sagte Sozialministerin Aminata Touré (Grüne). „Wir erweitern die Möglichkeiten für Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger, in unseren Kitas das Fachpersonal zu ergänzen.“ Zudem dürfen künftig auch sozialpädagogische Assistentinnen und Assistenten die Leitung einer Kita-Gruppe übernehmen, wenn sie mindestens zehn Jahre Berufserfahrung haben und sich durch eine Leitungsweiterbildung dafür qualifizieren.

„August-Lücke“ zwischen Kita und Schule: Jugendhilfeträger müssen Betreuungsplatz bis zum Einschulungstag bieten

Eltern hatten beklagt, dass die späten Sommerferien sie in den kommenden drei Jahren in Not bringen könnten. Weil das Kita-Jahr am 31. Juli endet, Erstklässler aber erst Ende August oder Anfang September eingeschult werden, befürchteten Familien, wochenlang ohne Betreuung dazustehen. „Ab nächstem Jahr haben Eltern die Sicherheit, dass der Übergang von der Kita in die Schule in der Verantwortung der Kitas liegt“, so Touré.

Die Gesetzesänderung stellt klar, dass der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz gegen den örtlichen Jugendhilfeträger sich bis zum Schuleintritt erstreckt und Träger für die künftigen Schulkinder zwischen dem Ende des Kita-Jahres und dem Einschulungstag ein Angebot in Kindergarten-, altersgemischten Gruppen oder Hortgruppen vorhalten müssen.

Die Opposition lehnte den Gesetzesentwurf ab. Heiner Garg (FDP) sprach von einem „Personalverschiebungsprogramm“, mit dem keine einzige neue Kraft gewonnen werde.