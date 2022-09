Die Lufthansa-Piloten wollen am Freitag streiken. Es geht um Ausgleich der galoppierenden Inflation und strategische Fragen. Wird der Streik auch Auswirkungen am Hamburger Flughafen haben?

Hamburg. Die Lufthansa-Piloten wollen am Freitag ganztägig streiken. Einige Flüge werden gestrichen. Auch am Flughafen Hamburg müssen Passagiere sich auf Ausfälle einstellen. Bestreikt werden sollen sämtliche Abflüge aus Deutschland der Kerngesellschaft Lufthansa sowie der Lufthansa Cargo, wie die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) in Frankfurt mitteilte.

In Hamburg standen am Donnerstag noch rund 20 Ankünfte und 20 Starts von Lufthansa-Fliegern aus und von Frankfurt am Main und München auf der Planungsseite des Hamburger Flughafens (Übersicht: Ankünfte und Abflüge am Flughafen Hamburg).

Betroffene Fluggäste sollten sich für Informationen zu den Flügen (Zur Übersicht: Flugplan der Lufthansa ab Hamburg) und möglichen Umbuchungen direkt an die Lufthansa wenden, sagte eine Flughafensprecherin am Donnerstag in Hamburg.

Lufthansa: Noch keine Angaben zu Auswirkungen des Piloten-Streiks

Die Lufthansa konnte zunächst noch keine Angaben zu den Auswirkungen des angekündigten Pilotenstreiks für Passagiere machen. Man werde alles tun, um sie so gering wie möglich zu halten, teilte das Unternehmen am Donnerstagmorgen mit. Fluggäste würden gebeten, sich über www.lufthansa.com fortlaufend zu informieren.

Die Lufthansa kritisierte den Streikaufruf und forderte eine Rückkehr an den Verhandlungstisch. Die Gewerkschaft verlangt für die rund 5000 Kapitäne und Ersten Offiziere Gehaltssteigerungen von 5,5 Prozent im laufenden Jahr und einen automatisierten Inflationsausgleich ab dem kommenden Jahr.

