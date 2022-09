Die Lufthansa hat im Umgang mit Streiks viel Routine entwickelt. Nach Absage des kompletten Programms an diesem Freitag soll der Neustart am Sonnabend umso leichter fallen. Die Folgen am Helmut-Schmidt-Airport in Hamburg bleiben derweil überschaubar.

Lufthansa-Piloten streiken: 22 Flüge in Hamburg fallen aus

Hamburg. Schon wieder hat ein Streik den Flugbetrieb der Lufthansa lahmgelegt - mit allerdings begrenzten Folgen für den Flughafen Hamburg. Dort musste die Fluggesellschaft wegen des Pilotenstreiks alle 22 Abflüge nach Frankfurt und München streichen, das ist rund jeder siebte der für diesen Tag geplanten Flüge an Deutschlands fünftgrößtem Airport. Etwa ebenso viele Flüge von den beiden Lufthansa-Drehkreuzen zum Helmut-Schmidt-Flughafen wurden ebenfalls gestrichen.

Am Sonnabend dürften dort keine Nachwirkungen des Streiks mehr zu spüren sein: Die Online-Flugtafel des Flughafens verzeichnet lediglich eine ausgefallene Ankunft aus Frankfurt in der Mittagszeit.

Die Lage in den Terminals war am Freitag ruhig, wie eine Flughafensprecherin berichtete. Die Passagiere seien von der Lufthansa gut informiert worden und in der Regel gar nicht erst zum Flughafen gekommen.

Diese Lufthansa-Flüge sind ab Hamburg am 2. September gestrichen

6.00 Uhr Flug LH 001 nach Frankfurt

6.10 Uhr Flug LH 2075 nach München

7.10 Uhr Flug LH 2071 nach München

7.30 Uhr LH 007 nach Frankfurt

8.15 Uhr LH 2077 nach München

8.20 Uhr LH 009 nach Frankfurt

8.45 Uhr LH 2051 nach München

9.20 Uhr LH 011 nach Frankfurt

10.00 Uhr LH 013 nach Frankfurt

10.10 Uhr LH 2089 nach München

11.15 Uhr LH 2055 nach München

12.00 Uhr LH 017 nach Frankfurt

12.15 Uhr LH 2057 nach München

14.00 Uhr LH 019 nach Frankfurt

15.15 Uhr LH 2061 nach München

17.00 Uhr LH 027 nach Frankfurt

17.15 Uhr LH 2081 nach München

18.15 Uhr LH 2065 nach München

19.00 Uhr LH 031 nach Frankfurt

20.00 Uhr LH 025 nach Frankfurt

20.15 Uhr LH 2073 nach München

(Stand: 01. September, 17.25 Uhr)

Piloten-Streik: 800 Lufthansa-Flüge in Deutschland ausgefallen

Der ganztägige Streik der Piloten hat am Freitag den gesamten Lufthansa-Flugbetrieb nahezu stillstehen lassen. Mehr als 800 Flüge mit 130 000 betroffenen Passagieren hatte die Gesellschaft am Vortag vorsorglich abgesagt und auch nicht versucht, ein Rumpfprogramm beispielsweise mit Management-Piloten in die Luft zu bekommen.

Unter LH-Flugnummern fanden am Freitag lediglich Flüge der nicht bestreikten Lufthansa Cityline sowie aus dem Ausland gestartete Langstreckenflüge nach Deutschland statt. Bei kurzen Verbindungen wurde auf die Bahn umgebucht. Das gesamte Augenmerk liege darauf, nach Streikende am Samstag wieder einen weitgehend normalen Flugplan anbieten zu können, versicherte ein Sprecher der Airline in Frankfurt.

Hamburg wird hauptsächlich von Lufthansa-Tochtergesellschaften angeflogen

Zum Streik aufgerufen waren nur die Piloten der Kerngesellschaft und der Frachttochter Lufthansa Cargo, die am Hamburger Flughafen allerdings keine Rolle spielt. Die Tochtergesellschaften Eurowings sowie ausländische Lufthansa-Töchter wie Swiss, Austrian oder Brussels waren vom Streikaufruf der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) nicht betroffen. Sie bedienen das Gros der in Hamburg zu innerdeutschen und europäischen Zielen angebotenen Flüge der Lufthansa-Gruppe.

Erst Ende Juli hatte die Gewerkschaft Verdi mit einem Warnstreik des Bodenpersonals den Lufthansa-Flugbetrieb weitgehend lahmgelegt. Deswegen fielen mitten in den inzwischen beendeten Sommerferien in Hamburg ebenso alle Flüge der Airline von und nach Frankfurt und München aus.

