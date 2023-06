﻿Bilanz für Air Defender 2023: Ohne Hohn wäre das Luftmanöver nicht möglich gewesen

Hohn/Jagel. Das Luftwaffenmanöver Air Defender 2023 ist vorbei. Die ersten Kampfmaschinen sind auf dem Heimweg. Bei den Flugplätzen Hohn und Jagel beginnt jetzt die Auswertung der gewaltigen Übung. Eine Erkenntnis steht bereits fest: Der Stützpunkt Hohn war der Schlüssel zum Erfolg des Manövers.

Für die Planer war es eine Herausforderung der Extraklasse: 250 Flugzeuge, 10 000 Soldaten und 25 Nationen nahmen an dem Luftwaffenmanöver teil. Allein 70 Kampfjets aus den USA, Großbritannien, Finnland, Ungarn und der Türkei haben Schleswig-Holstein zu einem Logistikzentrum der Luftwaffe werden lassen.

„Ohne Hohn wäre das Manöver Air Defender 2023 in dieser Form nicht machbar gewesen“, sagt Generalleutnant Ingo Gerhartz, Inspekteur der Luftwaffe. Für seine Kampfflieger ist eine ausreichende Menge an Platz Grundvoraussetzung für ihre Operationen. Hohn verfüge über genau diese Kapazitäten samt der Unterbringung zusätzlicher Maschinen.

Luftmanöver Air Defender 2023: Hohn muss modernisiert werden

Vor vier Jahren sah das noch ganz anders aus. „Man stelle sich vor, die Bundeswehr hätte Hohn wirklich Anfang 2022 geschlossen, wie ursprünglich geplant“, sagt der CDU-Verteidigungsexperte Johann Wadephul. „Jagel allein hätte Air Defender niemals stemmen können.“ Der Referent der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für Sicherheits- und Verteidigungspolitik fordert vom Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) nun weitere Anstrengungen. „Das Luftwaffenpersonal, das den Flugbetrieb in Hohn aufrechterhält, ist nur für noch wenige Jahre dort“, so Wadephul. „Und die Infrastruktur braucht dringend Renovierungs- und Modernisierungsarbeiten.“ Ansonsten sei es eine Frage der Zeit, wann man den Flugplatz nicht mehr nutzen könne“

Verteidigungsministerium steht zum Standort Hohn

Im Verteidigungsministerium verweist man auf die Entscheidung, den Flugplatz Hohn als Ausweichflugplatz weiter nutzen zu wollen. Eine Schließung stehe nicht mehr zur Debatte. „Der Flugplatz wird für die Aus- und Weiterbildung der Luftfahrzeugbesatzungen der Luftwaffe für An- und Abflüge unter Sicht- und Instrumentenflugregeln, als Ausweichflugplatz sowie bei Teilverlegungen fliegender Verbände, wie bei der Übung Air Defender 2023, genutzt“, so ein Sprecher des Ministeriums auf Anfrage der Kieler Nachrichten.

Außerdem diene der Platz zur Auflockerung der Luftwaffengeschwader im Rahmen der Landes- und Bündnisverteidigung. So könnten bei Bedrohungslagen durch russische Flugzeuge im Ostseeraum schnell Flugzeuge aus dem Süden an die Ostsee verlegt werden.

In Hohn konnten bei dem jüngsten Manöver Air Defender auch die großen und schweren Kampfjets vom Typ FA18 „Super Hornet“ und die F15 „Eagle“ stationiert werden. 35 Flugzeuge und rund 800 Soldaten wurden fast drei Wochen lang in Hohn eingesetzt. Dieser Andrang sorgte für permanenten Hochbetrieb. Zusätzliche Tankwagen, Busse und Feuerwehrfahrzeuge kamen zum Einsatz.

Luftmanöver Air Defender 2023: Russland schaute genau zu

Insgesamt waren rund 2000 Soldaten für den Einsatz der 70 Jets in Hohn und Jagel stationiert. Sie flogen von 9 Uhr an bis in den Abend. Zwischenfälle habe es nicht gegeben. Generalleutnant Ingo Gerhartz zeigt sich überaus zufrieden. Nur an einem Tag hatte es morgens wegen Nebels keine Starts gegeben. „Von geplanten 2000 Sorties konnten 1800 geflogen werden. Mit 90 Prozent der Flüge ist das ein Spitzenwert“, so der Inspekteur. „Diese Übung war ein voller Erfolg.“

Ein Schwerpunkt von Air Defender 2023 war das Zusammenführen der unterschiedlichen Nato-Flieger. „Wir haben ein bis zwei Tage gebraucht, bis alle im Datenlink waren“, berichtet Gerhartz. Die Kommunikation in vernetzten Operationen zwischen den Flugzeugen gilt als Schlüssel zum Erfolg.

Und auch Russland war präsent: So hatte die russische Marine eines ihrer Aufklärungsschiffe vor der Küste Mecklenbug-Vorpommerns postiert, von wo aus es ein Teil der Operationen erfolgte. Das Schiff der „Vishniya“-Klasse versuchte, das Datennetz der Nato-Flugzeuge auszuspähen. Gerhartz: „Wir haben deshalb unsere bekannten Übungskanäle benutzt. Das muss die Gegenseite ja nicht wissen.“

