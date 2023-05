﻿Bundeswehr bereitet sich in Hohn und Jagel auf Air Defender vor

Kiel. Das Großmanöver Air Defender 2023 läuft sich warm. In diesen Tagen werden am Himmel über Schleswig-Holstein die ersten Militärflugzeuge aus den USA einschweben. Die Vorhut bilden dabei große Transportflugzeuge vom Typ C17 „Globemaster III“ und ein Transportflugzeug der Marine.

Die großen Maschinen der US-Luftwaffe können pro Flug über 70 Tonnen Ladung liefern. In mehreren Wellen sollen in diesen Tagen Maschinen von verschiedenen Stützpunkten aus den USA Material nach Hohn und Jagel bringen.

Die Landebahnen in Jagel und Hohn sind für die bis zu 263 Tonnen schweren Großraumflieger ausgelegt. Bei bisherigen Verlegungen nutzte die Luftwaffe das aus Sowjetzeiten stammende Transportflugzeug vom Typ Antonov 124, das beim Start bis zu 400 Tonnen schwer sein kann.

Vom Flugzeugträger nach Hohn

Kurz vor 17 Uhr setzte die erste „Globemaster“ mit Material aus Portsmouth im Bundesstaat New Hampshire in Jagel auf. Mit Gabelstaplern und Lkw wurde das Material aus dem großen Rumpf der Transportmaschine geholt.

Zuvor war auch schon eine Maschine dieses Typs in Wunstorf bei Hannover gelandet. Der Luftraum über Schleswig-Holstein war am Dienstag aber deutlich mehr belebt als in den Wochen zuvor.

Auf dem Fliegerhorst in Hohn setzte am Nachmittag die erste Transportmaschine der US-Marine aus. Die Grumman Greyhound war von dem Flugzeugträger „Gerald R. Ford“ gekommen, der gerade in der Nordsee kreuzt.

Die Kampfgeschwader der „Gerald R. Ford“ sollen ebenfalls an Air Defender teilnehmen. Erstmals gab es damit nach langer Zeit mal wieder Transportflüge zwischen Hohn und einem US-Flugzeugträger.

100 Flugzeuge kommen aus den USA

Die ersten Kampfflugzeuge werden in den nächsten Tagen nach und nach aus den USA eintreffen. Der größte Teil soll dabei in Hohn und Jagel landen. Am Fliegerhorst in Hohn wehen bereits die Flaggen der USA, Großbritanniens und Finnlands.

Über 100 Flugzeuge sollen allein aus den USA überführt werden. Dabei sind Flugzeuge und Piloten der US-Air National Guard (Nationalgarde) aus 35 Bundesstaaten der USA. Damit steht die größte Verlegeübung in der Geschichte der Nato bevor.

60 Flugzeuge stellen 16 weitere Nato-Nationen von Türkei bis Norwegen und 60 Flugzeuge kommen von der deutschen Luftwaffe. Beteiligt sind auch Nato-Flugzeuge, wie die Aufklärungsmaschen vom Typ Awacs.

Beginn des Manövers ist am Montag, 12. Juni. Bis zum 23. Juni sollen pro Tag bis zu 250 Missionen geflogen werden – ein großer Teil davon über Schleswig-Holstein.

Es gibt aber auch viel Kritik an dem Manöver. Friedensverbände kritisierten die wachsende Militarisierung und die massiven Emissionen durch die vielen Flugbewegungen.

