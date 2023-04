﻿Luftwaffe fängt russische Kampfjets über der Ostsee ab

Kiel. Mit der Ruhe im Luftraum über der Ostsee ist es vorbei. Nachdem am Montag das schwedische Großmanöver „Aurora 2023“ begonnen hat, gab es über der Ostsee zum wiederholten Mal Abfangmanöver der Nato gegen russische Kampfjets, die sich ohne die üblichen Identifikationssignale im Luftraum bewegten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

26 000 Soldaten aus 15 Nationen üben seit Montag die Verteidigung Südschwedens und der Inseln Gotland und Öland gegen einen Angriff aus Russland. Das Manöver hat nun auch die russische Luftwaffe auf den Plan gerufen.

Ein großes Aufklärungsflugzeug vom Typ Iljushin Il20M war am Montag mit einer Eskorte von zwei Sukhoi SU27-Kampfjets aus Kaliningrad unterwegs. Da die Maschinen ihre Transponder ausgemacht hatten, wurden die Alarmrotten der Royal Air Force und der Luftwaffe alarmiert.

Die Nato-Jets flogen die drei russischen Maschinen an und machten Fotos und gaben die Kennungen durch. Damit waren diese Flugzeuge identifiziert und konnten auch über Funk angesprochen werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Meldungen über derartige Vorfälle häufen sich wieder. Den Vorfall am Montag meldete die Luftwaffe auf ihrem Kanal im Kurznachrichtendienst Twitter. „Das ist eigentlich ein normales Abtasten. Das gab es vorher auch schon, es wurde nur nicht veröffentlicht“, sagt Johannes Peters vom Kieler Institut für Sicherheitspolitik.

Auch Rügen war bereits Ziel russischer Aufklärungsflugzeuge

Seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine wird auch bei der Luftwaffe regelmäßig über Abfangmanöver berichtet. „Es ist eine neue Strategie. Man möchte die Öffentlichkeit stärker als früher informieren“, erklärt Peters. Zuvor hatten dänische Abfangjäger ein russisches Aufklärungsflugzeug vor Bornholm identifiziert und abgefangen. Auch die Insel Rügen wurde bereits angeflogen.

Bei diesen Manövern besteht immer eine latente Gefahr, da die Abfangjäger der Nato den russischen Jets sehr nah kommen, um sie zu identifizieren und sie vor einer Verletzung des Luftraums eines Nato-Landes zu warnen.

Militärische Flugaktivitäten waren am Mittwoch auch über Kiel zu hören. Grund war ein Abfangmanöver zweier Kampfjets der Luftwaffe in 3000 Metern Höhe. Während über Schweden bereits Fluglärm seit Montag allgegenwärtig ist, wird es in Schleswig-Holsteiner im Juni richtig laut.

Im Juni startet Mannöver „Defender 2023“

Anfang Juni startet das Manöver „Defender 2023“ über Deutschland. Mehr als 220 Flugzeuge sollen zum Einsatz kommen, davon mehr als 100 Jets von den Flugplätzen Hohn und Jagel aus. „Defender 2023 wird sicher auch noch mal eine Zäsur sein. Die Bevölkerung soll die Aktivitäten sehen und hören“, so Peters.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Baltikum sind diese Flugaktivitäten bereits heute Alltag. Da die Nato-Staaten Estland, Lettland und Litauen keine eigenen Kampfjets besitzen, sichern Staaten des Militärbündnisses seit 2004 in rotierenden Besetzungen den baltischen Luftraum und die Seeräume. Die Jets der Nato-Staaten stehen in Amari in Estland und Siauliai in Litauen.

Lesen Sie auch

Anfang April übergab die Bundeswehr nach acht Monaten die Führung des Nato-Einsatzes zur Luftraumüberwachung an Großbritannien. Bis Ende des Monats wird ihn die deutsche Luftwaffe aber weiter unterstützen. Anfang Mai soll der Einsatz für sie beendet sein und die Rückverlegung beginnen.