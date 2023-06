﻿Flugplatz statt Flugzeugträger: Warum der Einsatz in Hohn für die US-Marinepiloten besonders ist

Kiel. Sie sind sozusagen die „Stars“ des Luftwaffenmanövers „Air Defender 2023“: die acht schweren Kampfjets des Geschwaders Carrier Air Wing 8 der US Navy. Sie befinden sich seit zwei Wochen in Hohn und fliegen von dort aus zum Zuge der Luftübung ihre Missionen. Für die Crews ist das eine überaus willkommene Abwechslung zu ihrem Dienst auf See.

„Das ist schon etwas anderes, wenn man auf so einer Bahn an Land landet und nicht auf dem Flugzeugträger“, sagt Pilot Chris Fowler, Flugname „Nacho Girl“. „Und es ist auch sehr gut hier.“ Das Starten und Landen ist in Hohn im Vergleich sehr schonend für die Crews. Hier braucht es keinen wuchtigen Start per Katapult, und auch der Ruck des Fanghakens, wenn der 30 Tonnen schwere Jet auf dem Trägerdeck beim Landen von Tempo 300 gestoppt wird, ist auf dem Flugplatz in Hohn nicht nötig. „Das ist ganz angenehm“, sagt Fowler mit einem Grinsen.

Wenn Chris Fowler die Landebahn in Hohn mit dem 30-Tonnen-Jet ansteuert, hat er 2440 Meter Strecke zum Ausrollen vor sich. Das Deck des Flugzeugträgers bietet gerade mal knapp 300 Meter. Dort gibt es Fangseile, in die der Haken der Maschinen greift und das Flugzeug innerhalb weniger Meter stoppt.

Marinepiloten beim Manöver Air Defender 2023: Es war auch Zeit für die Kieler Woche

Die Abkommandierung nach Hohn war deshalb für die Träger-Piloten und ihre Begleitkräfte etwas Besonderes. Erstmals fliegen Kampfjets der US-Marine fast drei Wochen lang von einem deutschen Flughafen aus Einsätze. Und das im sommerlichen Schleswig-Holstein. „Es ist sehr schön hier. In der ersten Woche sind wir viel mit den deutschen Tornados geflogen“, berichtet Fowler.

Kontakt mit der Marine gab es aber auch. „Wir waren auch beim Ostsee-Manöver Baltops dabei, das ist ja ein Marinemanöver mit Schiffen“, so der Captain. Abgehoben wird in Hohn jeden Tag mehrmals. Am Wochenende aber ist kein Flugbetrieb. „Das war toll. Viele von uns haben die Zeit für Ausflüge genutzt“, berichtet Fowler. „Wir sind zur Kieler Woche gefahren, einige sogar nach Berlin.“

Wuchtiger Vogel: Der Jagdbomber FA18E „Super Hornet“ von Captain Chris Fowler gehört zum Geschwader „Tomcatters“. © Quelle: Frank Behling

Das Wetter in Schleswig-Holstein sei ja fast wie daheim in Virginia Beach, wo das Geschwader auf dem Marinefliegerhorst Oceana ihre Heimat hat. Dort herrschen im Sommer auch schnell 30 Grad.

Fowler, dessen Fliegername seit der Ausbildung „Nacho Girl“ ist, gehört zum Strike Fighter Spuadron 31. Der Verband ist Teil des Trägergeschwaders 8, das gerade auf dem Flugzeugträger „Gerald R. Ford“ stationiert ist. Seine Maschine vom Typ FA18E namens „Super Hornet“ ist ein Jagdbomber für den Einsatz auf Trägern.

Luftwaffenmanöver „Air Defender 2023“: Flugzeugträger ist jetzt im Mittelmeer

Zu seinem Kampfjet hat Fowler eine innige Verbindung. Er steht stolz vor der zweistrahligen Maschine mit dem mächtigen Fahrwerk aus geschmiedeten Bauteilen. Der daneben geparkte deutsche „Eurofighter“ sieht im Vergleich zur wuchtigen „Super Hornet“ eher zart und zerbrechlich aus.

So langsam aber geht nun für die Kampfpiloten die Zeit in Hohn dem Ende entgegen. „Wir werden dann wieder zu unserem Träger fliegen und den Einsatz fortsetzen“, so Fowler. „Das sind immer etwa sechs Monate.“ Am 2. Mai ging es für die Truppe diesmal los. Wenn sie in den USA nach Hause kommen werden, wird Weihnachtszeit sein.

Der US-Flugzeugträger „Gerald R. Ford“ war zunächst in Norwegen und in der Nordsee unterwegs. Das mächtige Schiff hat inzwischen die Meerenge von Gibraltar passiert und ist im Mittelmeer angekommen. Wenn das Luftwaffenmanöver „Air Defender 2023“ beendet ist, werden Fowler und die anderen Piloten mit den Jets von Hohn aus dem Träger folgen. Mit den Jets müssen dann Transportmaschinen auch Material und Wartungscrew in Hohn abholen. „Das sind hier etwa 70 Kameraden, die mit uns in Hohn sind“, so Fowler.

Der Einsatz in Schleswig-Holstein fühlt sich für die Soldaten wie ein Ausflug an, sagt er. Wie eine Art ausgedehnter Landausflug. „Urlaub ist es aber nicht“, sagt Fowler.

Der Name seines Geschwaders lautet übrigens „Tomcatters“, mit dem schwarzen Kater „Felix“ als Wappentier. Es ist eines der beiden ältesten Trägergeschwader der US Navy, mit einer langen und speziellen Geschichte. Es wurde 1935 ins Leben gerufen und kam bereits im Zweiten Weltkrieg im Pazifikkrieg zum Einsatz. Auch in Vietnam, Libyen, Irak und Afghanistan waren die „Tomcatters“ dabei.

