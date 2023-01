﻿Günther holt sich einen CDU-Generalsekretär an die Seite

Die CDU in Schleswig-Holstein will sich neue Wählergruppen erschließen. Vor allem aber will sie trotz Koalition mit den Grünen klarer erkennbar werden: Parteichef Daniel Günther hat am Donnerstag den Abgeordneten Lukas Kilian als neuen Generalsekretär vorgestellt. Einen Mann fürs Grobe.

Kiel. Daniel Günther formulierte es so: Es sei an der Zeit, jemanden in der Union zu haben, der „etwas unbefangener“ sprechen könne als er selbst. Am Donnerstag stellte der CDU-Landeschef – und Ministerpräsident – seinen neuen designierten Generalsekretär vor. Lukas Kilian (36) aus Glinde, Rechtsanwalt, Notar und seit 2017 Landtagsabgeordneter, soll ab Ende Januar das Profil der Nord-Union schärfen, sie für neue Mitglieder interessant und für weite Kreise wählbar machen. Erstes Etappenziel ist die Kommunalwahl am 14. Mai. Selbstbewusstes Auftreten? Für den neuen Spitzenmann kein Problem.

„Ich werde Klartext-General sein“, stellt Kilian an diesem trüben Januarmorgen fest. Schon die Wahl des Präsentationsortes ist ein Statement: Im hippen Kieler Hotel „Me and all“ treffen sich junge Leute um die 30, zum Pott Kaffee serviert man mit absoluter Selbstverständlichkeit neben Kuh- auch vegane Hafermilch, und draußen im Foyer sorgt ein Fotoautomat für Retro-Spaß. Verortet sich hier Schleswig-Holsteins neue CDU? „Es braucht Impulse, auch intern“, sagt Kilian. Zu Fragen nach Themen wie Fachkräftemangel und Zuwanderung müsse die CDU ebenso präzise Antworten geben wie zu Bildung und Planungsbeschleunigung – und dazu, wie sich die Partei familienfreundlicher aufstellen kann.

Kilian ist erster CDU-General in Schleswig-Holstein seit 2000

Der diesjährige Landesparteitag, auf dem Kilian nach dem erwarteten Votum des Landesvorstands auch formell auf vier Jahre gewählt werden soll, ist jedenfalls für den 5. Oktober geplant. Und das sei ein ganz normaler Wochentag, betont Kilian, kein Sonnabend. Viele junge Eltern hätten es satt, ein freies Wochenende für Parteiarbeit zu opfern. Darauf werde sich die Union, die unter anderem eine stärkere Beteiligung von (jungen) Frauen vorantreiben will, künftig auch organisatorisch einstellen.

Kilian ist der erste CDU-General im Norden seit dem Jahr 2000. Zuletzt hatte Johann Wadephul dieses Amt inne, bevor er zum Landesvorsitzenden aufstieg und später Bundestagsabgeordneter wurde. Formal handelt es sich um ein Ehrenamt, für das die Partei eine Aufwandsentschädigung in dreistelliger Höhe zahlt. Tatsächlich aber handelt es sich um eine der politisch einflussreichsten Positionen im Land – und um ein Sprungbrett für höhere Weihen. Kilian ist Abgeordneter im Landtag und dort formal den Weisungen seines Fraktionschef Tobias Koch verpflichtet. Wird dessen Macht durch einen CDU-General in den eigenen Reihen geschmälert? Günther weist solche Überlegungen als unangemessene Spekulation zurück. „Ein Generalsekretär muss in der Landespolitik angebunden sein und eine Bühne haben.“ Die Begeisterung über Kilians Nominierung sei in der Fraktion jedenfalls „noch größer“ gewesen als in der Landespartei.

Er erhoffe sich mit einem neuen Generalsekretär noch mehr Schub für die drängenden Fragen dieser Zeit, sagt Günther. In anderen Landesverbänden sei eine solche Position gang und gäbe. Kilian habe in Parlament und Partei „über Jahre demonstriert, dass er mit seinen Argumenten und seinen rhetorischen Fähigkeiten für die Union begeistern kann“. Ihm sei bewusst, dass der Mann aus dem Hamburger Umland zugespitzt formulieren könne. Da gehe es um den gemeinsamen Anspruch an eine moderne Politik, aber auch darum, CDU-Positionen in ihrer reinsten Form zu formulieren. „Kilian ist die absolut perfekte Besetzung, um dieses wichtige Amt auszuüben.“

Zumindest der Slogan, mit dem Schleswig-Holsteins CDU in den Kommunalwahlkampf zieht, soll sich allerdings nicht verändern. „#KurSHalten“ bleibt nach Angaben der Mitgliederbeauftragten und parlamentarischen Geschäftsführerin Birte Glißmann genauso eine Kernaussage wie „#Anpacken“. Bloß erwarte man sich mit dem künftigen Generalsekretär eine Steigerung der „notwendigen Attraktivität“. Derzeit hat die CDU 17 500 Mitglieder, ist damit zahlenmäßig die stärkste Partei im Norden und hat den Anspruch, wieder zu wachsen. In den kommenden Wochen sei deshalb eine Werbekampagne geplant. Glißmann: „Die CDU-Mitglieder zeichnen sich dadurch aus, dass sie eben nicht ausschließlich Beitragszahler sind, sondern sich aktiv in die Partei einbringen möchten.“ Kilian will in den nächsten Wochen die Kreis- und Ortsverbände besuchen.