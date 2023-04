﻿Lungenklinik am UKSH in Kiel soll deutsches Spitzenzentrum für Tuberkulose werden

Kiel. Am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Kiel soll die Erforschung und die Behandlung von Lungenkrankheiten noch stärker verzahnt und auf ein bundesweites Spitzenniveau angehoben werden. Grundlage bildet eine Kooperation zwischen dem Forschungszentrum Borstel, Leibniz Lungenzentrum, der Kieler Uni und dem UKSH, die jetzt vertraglich vereinbart wurde. Ziel der Partner ist es, die „Strahlkraft der pneumologischen und infektiologischen Patientenversorgung zu nutzen, um die Spezialklinik und Grundlagenforschung zu einem gemeinsamen Leuchtturm zu entwickeln“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung.

Mittelfristig soll die Kooperation das gesamte Feld der chronischen Lungenerkrankungen und des Lungenmikrobioms umfassen. Das Behandlungsspektrum des neuen pneumologischen Schwerpunktes der Klinik für Innere Medizin I am UKSH umfasst Krankheitsbilder wie COPD und Asthma, Lungenentzündung, Lungenkrebs sowie Infektionen der Lunge und ihre Folgeschäden wie zum Beispiel Long Covid, aber auch seltene Lungenerkrankungen wie Lungenhochdruck, Lungenfibrose und Sarkoidose – und natürlich Tuberkulose.

In Kiel soll ein deutsches Referenzzentrum für Tuberkulose entstehen

Angestrebt wird, die Leibniz Lungenklinik als deutsches klinisches Referenzzentrum für Tuberkulose am Campus Kiel zu etablieren, so wie es die pneumologisch ausgerichtete Medizinische Klinik zuvor am Forschungszentrum Borstel war. In Borstel war die Klinik Ende 2021 geschlossen worden. Sie galt als größtes Behandlungszentrum für Patientinnen und Patienten mit komplizierter oder multiresistenter Tuberkulose in Deutschland und als eines der erfahrensten dieser Zentren in Westeuropa.

Die Zusammenarbeit mit der Kieler Uni und dem UKSH eröffnet die Chance, die „wissenschaftliche Leistungsfähigkeit des FZB jetzt noch stärker zu vernetzen“, wie es Prof. Ulrich Schaible, Direktor des Forschungszentrums Borstel, formuliert.

In der Leibniz Lungenklinik werden 40 Betten vorgehalten

„Als neuer Träger der Leibniz Lungenklinik werden wir die Forschung und Krankenversorgung in der Pneumologie und Klinischen Infektiologie vorantreiben“, erklärte UKSH-Chef Jens Scholz. Konkret sollen für die stationäre und ambulante Pneumologie insgesamt 40 Betten vorgehalten werden. Gemeinsam werden die Tagesklinik der Innere Medizin I sowie die Ambulanzen des Entzündungszentrums sowie die Intensiveinheiten der Beatmungsmedizin genutzt. Des Weiteren werden eigene Studienzentralen eingerichtet.