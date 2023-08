﻿US-Milliardär nimmt Luxusyacht „Jag“ in Schacht-Audorf in Augenschein

Schacht-Audorf. Sie hatte sich etwas geziert. Beim ersten Versuch am Donnerstag war der Wind für die erste Fahrt noch zu stark. Am Freitag aber hatten die Schlepper ideale Bedingungen für das Ausdocken der „Jag“. Das Schiff ist der größte Luxusyacht-Neubau seit 2004 von der Lürssen Werft in Schacht-Audorf.

Die „Jag“ ist ein Projekt der Superlative für die Werft am Nord-Ostsee-Kanal. 122 Meter lang und 17,8 Meter breit ist der Rumpf. Stapellauf des Rohbaus war im Juni 2021. Schon damals war wegen des Projektnamens und der großen US-Flagge am Bug auf einen ganz treuen Kunden der Werft als Auftraggeber gewettet worden.

Der in Pakistan geborene US-Milliardär Shahid Khan ist seit 20 Jahren ein regelmäßiger Besucher der Edelschmiede für Yachten in Schacht-Audorf. 2004 bestellte er die erste Yacht bei der damals noch Kröger Werft genannten Tochter der Lürssen-Gruppe.

Yacht „Jag“: Preis des Neubaus soll bei 360 Millionen Euro liegen

2006 kam die 68 Meter lange Yacht als „Kismet“ in Fahrt. 2014 wurde sie durch eine neue „Kismet“ ersetzt, die Shahid Khan ebenfalls in Schacht-Audorf bauen ließ. Inzwischen steht auch die zweite „Kismet“ zum Verkauf. Die Agentur Moran Yacht & Ship offeriert sie für 149 Millionen Euro.

Was der Milliardär aus Illinois jetzt für seine neue Yacht zahlen wird, ist natürlich geheim. Die Werft lehnt jeden Kommentar ab. Portale im Internet gehen aber von 360 Millionen Euro als Projektpreis für die „Jag“ aus.

Beim Design setzte der Unternehmer auf den Entwurf des venezianischen Konstruktionsbüros Nuvolari Lenard, das für seine innovativen Linien bekannt ist. Schnöde weiße Rumpfformen sind bei den Italienern tabu. So hat der Mast der „Jag“ mit seinen angebauten Flügeln und Verkleidungen ein wenig Ähnlichkeit mit den Transformer-Filmfiguren aus Science-Fiction-Filmen.

Verändert haben sich bei dem Neubau im Gegensatz zu den beiden Yachten von 2006 und 2014 die Größe und der Antrieb. Hatte die erste „Kismet“ auf 68 Metern Länge Platz zwölf Gäste und 22 Besatzungsmitglieder, kommt die 122 Meter lange „Jag“ auf elf Suiten für 20 Gäste. Das Schiff benötigt 40 Crewmitglieder. Beim Antrieb ersetzte Shahid Khan die Caterpillar-Motoren gegen deutsche MTU-Diesel.

Shahid Khan: Mit Autoteilen zum Milliardär geworden

Wer aber ist Shahid Khan? Der 1950 in Lahore geborene Unternehmer studierte nach der Auswanderung in die USA an der Universität Illinois Ingenieurwesen. Sein Vermögen baute er danach mit dem Automobilzulieferer Flex-N-Gate auf. 2020 landete Khan mit rund acht Milliarden Dollar Vermögen in der Forbes-Liste der 400 reichsten US-Bürger auf Platz 66.

Seine Leidenschaft gilt dem Sport. So ist er Eigentümer des US-Footballteams „Jacksonville Jaguars“ und des englischen Fußballvereins FC Fulham. Deshalb war auch schon der Projektname „Jag“ ein Hinweis auf die Jaguars.

Die Galionsfigur am Bug der neuen Yacht hat zudem eine gewisse Ähnlichkeit mit einem zum Sprung ansetzenden Jaguar, dem Wappentier der „Jacksonville Jaguars“. Nach KN-Informationen war Shahid Khan am Donnerstag auch auf der Werft und erkundete seine neue Yacht.

Kurz nach 15 Uhr am Donnerstag startete sein Privatjet vom Flughafen Hamburg und flog direkt zurück ins heimatliche Illinois. Am Sonnabend steht nämlich in der Vorsaison der NFL das Spiel seiner Jacksonville Jaguars bei den Dallas Cowboys an.

KN