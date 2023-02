﻿Gericht entscheidet über kommunalen Finanzausgleich in SH: Verlieren Städte viele Millionen Euro?

Schleswig/Kiel. Der Finanzstreit zwischen Dörfern und Städten in Schleswig-Holstein wird am Freitag entschieden. Am Mittag will das Landesverfassungsgericht verkünden, ob das Finanzausgleichsgesetz (FAG) des Landes rechtmäßig ist oder ob zentrale Orte wie Kiel, Eckernförde oder Bad Segeberg künftig viele Millionen Euro an ländliche Gemeinden wie Molfsee, Damp und Schülldorf abgeben müssen.

„Ich gehe fest davon aus, dass wir vor dem Verfassungsgericht gewinnen“, sagt der Direktor des Amtes Schlei-Ostsee, Gunnar Bock. Er koordiniert die Beschwerde von 101 amtsangehörigen Dörfern gegen das FAG. Die beklagte Landesregierung ist offenbar nicht so siegessicher. „Wir erwarten das Urteil mit großem Interesse“, sagt Innenstaatssekretär Jörg Sibbel.

Darum geht es: Im FAG ist festgelegt, wie der kommunale Anteil (18,28 Prozent) der Steuereinahmen des Landes (etwa 12,5 Milliarden Euro) auf die mehr als 1100 Gemeinden, Städte und Kreise in Schleswig-Holstein verteilt wird. Dabei geht es um viel Geld. Im laufenden Jahr stecken fast 2,5 Milliarden Euro im kommunalen Sondertopf.

Streit über kommunalen Finanzausgleich: Sondermittel für Kiel & Co?

Größter Streitpunkt ist die Frage, ob mehr als 130 kleinere und größere Zentralorte aus dem Gesamttopf Sondermittel für überörtliche Aufgaben erhalten dürfen. Bock bestreitet das, weil auch viele Dörfer unter anderem Bildungsangebote wie Kitas und Schulen betreiben oder über die Kreisumlage Krankenhäuser mitfinanzieren. Die Verwaltungschefs der Zentralorte, darunter Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer, halten die Zentralmittel für gerecht, weil die Städte viele Angebote für das Umland vorhalten.

Kommunaler Finanzausgleich: Für Kiel stehen 75 Millionen Euro auf dem Spiel

Klar ist, dass für die Städte viel auf dem Spiel steht. Die Sondermittel für Zentralorte, die zusätzlich zu den normalen Zuweisungen gezahlt werden, belaufen sich 2023 auf insgesamt 343 Millionen Euro. Den größten Brocken erhält das Oberzentrum Kiel mit 75 Millionen Euro. Neumünster (ebenfalls Oberzentrum) soll im laufenden Jahr 24 Millionen erhalten. Mittelzentren wie Bad Segeberg oder Eckernförde stehen bisher je gut 3,7 Millionen zu, Unterzentren wie Preetz oder Bad Bramstedt rund 1,1 Millionen.

Das ausgeklügelte zentralörtliche System zahlt sich auch für kleinere Orte aus. Ländliche Zentralorte wie Wankendorf oder Selent dürfen 2023 mit je 560 000 Euro rechnen, Stadtrandkerne zweiter Ordnung wie Kronshagen mit etwa 280 000 Euro.

Die Zentralorte haben diese Sondermittel längst in ihren Haushalten 2023 verplant und dürfen sie absehbar auch ausgeben. Grund: Rechtsexperten gehen davon aus, dass das Verfassungsgericht im Ernstfall das FAG nicht außer Kraft setzt, sondern den Landtag als Gesetzgeber verpflichtet, innerhalb einer bestimmten Frist eine verfassungskonforme Korrektur vorzunehmen.

Genauso hatte das Gericht beim Finanzstreit zwischen Landkreisen und kreisfreien Städten entschieden. Es kassierte im Januar 2017 das alte Finanzausgleichsgesetz und setzte dem Landtag eine Korrekturpflicht bis Ende 2020. Der Landtag lieferte die Reform fristgerecht – aber eben so, dass sich jetzt die Dörfer benachteiligt fühlen.