﻿Gruppen-Angriff auf Schülerin: Heide ist wohl kein Einzelfall

Kiel/Heide. Was folgt auf die allgemeine Bestürzung? Nach dem Angriff einer Mädchengang auf eine 13-Jährige in Heide und der Verbreitung eines Tatvideos im Netz haben sich Schulleitungen und Vertreter der Jugendhilfe am Freitag zum Runden Tisch getroffen. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hat für kommende Woche einen Besuch angekündigt, um sich an den betroffenen Schulen ein Bild zu machen.

„Wir haben den Verdacht, dass sich die Gewaltbereitschaft bei eher jüngeren Kindern und Jugendlichen erhöht hat – und dass zunehmend Mädchen an Rohheitsdelikten beteiligt sind“, sagte Prien. „Das interessiert uns in Heide, aber auch im übrigen Land.“ Zugleich warnte sie ausdrücklich vor voreiligen Schlüssen. „Wir müssen prüfen, ob unsere Präventionsangebote richtig zugeschnitten sind, oder ob wir noch weitere Angebote brauchen. Dazu brauchen wir auch wissenschaftliche Expertise.“

Mädchengang in Heide: „Resozialisierung muss bei Kindern das primäre Ziel sein“

Im konkreten Fall gehe es nun darum, die Hintergründe zugunsten des Opfers aufzuarbeiten und ihm zu helfen. „Letztlich muss ein Klima geschaffen werden, in der Schuld und Verantwortung klar benannt werden und in dem das Opfer ohne Scham am Schulleben teilnehmen kann.“ Das schaffe man nicht von heute auf morgen. Beteiligt sein müssten Lehrkräfte, Schulsozialarbeit und Schulpsychologen.

Auch die Täterinnen müssten weiter beschult werden. „Resozialisierung muss bei Kindern das primäre Ziel sein. Bei einem 13-jährigen Mädchen muss man das Augenmerk darauf richten, wie es gelingen kann, es zu einem Mitglied unserer Gesellschaft zu machen, das eben keine Gewalt ausübt und das Konflikte auf zivilisierte Art und Weise löst.“ Bei der 17-jährigen mutmaßlichen Täterin müsse selbstverständlich auch über Strafe gesprochen werden. „Aber es geht immer um beides.“

Staatsanwaltschaft will prüfen, ob Filmende Mittäter waren

Unterdessen dauern die Ermittlungen laut Polizeidirektion Itzehoe an. „Wir wissen, dass dem Vorfall Streitigkeiten vorausgegangen sind“, so Sprecherin Merle Neufeldt auf Anfrage. Mehr zur Motivlage der Gruppe wollte sie nicht sagen. Mehrere Mädchen im Alter von etwa 13 bis 17 Jahren sollen ihrem Opfer am 21. Februar auf die Nase geschlagen haben, ihr Cola über den Kopf gegossen und eine Zigarette an ihr ausgedrückt haben.

Die Staatsanwaltschaft Itzehoe prüft laut Oberstaatsanwältin Jonna Ziemer mehrere Vorwürfe gegen die Akteurinnen auf dem Video. Es gehe um gemeinschaftlich begangene gefährliche Körperverletzung, Nötigung, Eigentumsdelikte und Beleidigung. Bei den Täterinnen, die jünger als 14 Jahre und damit nicht strafmündig sind, sei das Jugendamt tätig geworden. „Auch bei Umstehenden, die dabei waren und gefilmt haben, muss man prüfen, ob sie Mittäter sind.“

Wenn von einer Tat ein Video entsteht, das die Hilflosigkeit einer Person zur Schau stellt, werde eine Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereich begangen. „Wer immer das teilt, macht sich auch strafbar.“ Dass unter Kindern solche heftigen Taten passieren, sei leider kein Einzelfall. „Aber, dass ein Film davon in dieser Art kursiert, erleben wir nicht so häufig.“

Einen Anhaltspunkt dafür, wie oft es zu Gewalt und Mobbing unter Kindern und Jugendlichen an Schulen kommt, liefert ein jährliche Übersicht des Landes. In die Statistik gehen Fälle ein, nach denen Schulen scharfe Maßnahmen getroffen haben. Dazu gehört der Ausschluss von Tätern aus dem Unterricht oder eine Versetzung in eine andere Klasse oder Schule.

Kriminalstatistik: Mehr Kinder unter ermittelten Tatverdächtigen in Schleswig-Holstein

Im Schuljahr 2020/21 hatten 73 Schulen 206 Vorfälle gemeldet. Das waren zwar deutlich weniger als noch 2019/20 mit 497 Fällen, allerdings hielten sich Kinder wegen der Corona-Distanzlernphasen auch weniger Zeit in den Schulen auf. Am häufigsten kam es demnach zu Problemen an Gemeinschaftsschulen.

Die Schulen stuften 54,7 Prozent der Fälle als Körperverletzungen ein – zehn Prozent mehr als noch 2018. Immerhin 59 Mal waren die Vorfälle so heftig, dass die Polizei eingeschaltet wurde. Bei fast einem Fünftel aller Fälle wurde Strafanzeige erstattet.

Insgesamt hat die Zahl von auffällig gewordenen Kindern in Schleswig-Holstein über alle Tatbestände hinweg zugenommen. Laut polizeilicher Kriminalstatistik befanden sich im Jahr 2022 unter 70 344 ermittelten Tatverdächtigen 3396 Kinder, die jünger als 14 Jahre alt waren. Das entspricht einem Anteil von 4,8 Prozent. Zum Vergleich: Vor zehn Jahren lag er noch bei 3,2 Prozent. Mädchen machen weniger als ein Drittel der Täter aus.