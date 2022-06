Kiel.Die Corona-Pause bekam nicht jedem Kreuzfahrer gut. Das in Portugal beheimatete Kreuzfahrtschiff „Ocean Majesty“ ist im schwedischen Hafen Karlskrona nach einer Sicherheitskontrolle festgesetzt worden. Es war nicht die erste Kontrolle an Bord in diesem Frühjahr. Zuvor war bereits in Frankreich bei einer Kontrolle ein Problem entdeckt worden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Kreuzfahrt mit dem Titel „Schwedischer Küstenzauber“ startete am Sonntag am Norwegenkai in Kiel. Ziele der neuntägigen Reise waren in Schweden Karlskrona, Visby, Norrköpping, Stockholm und Mariehamn auf den Alandinseln.

Doch die Seereise endete für die überwiegend deutschen Passagiere am Dienstag in der südschwedischen Hafenstadt Karlskrona. Wie die Behörde für die Hafenstaatenkontrolle auf ihrer Webseite erklärt, ist das Schiff seit Dienstag mit einem Weiterfahrtverbot versehen.

Besatzung soll das Schiff wieder nach Kiel bringen

Grund sind gravierende Mängel an Sicherheitseinrichtungen an Bord. Die Besatzung hat jetzt die Chance zur Reparatur. Die Passagiere sollen aber inzwischen wieder die Heimreise angetreten haben. Ihnen war von der Reederei die Rückreise nach Kiel oder zu ihren Heimatorten angeboten worden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie schwedische Medien mit Bezug auf die schwedische Seesicherheitsbehörde melden, soll das Schiff am Wochenende wieder auslaufen können. In Kiel richtet man sich jetzt auch die Rückkehr der "Ocean Majesty" am Wochenende ein. Ein Liegeplatz ist in Kiel bereits reserviert, wie aus der Liste des Hafens hervorgeht.

Für die 1965 als RoRo-Fähre in Spanien gebaute und später zum Kreuzfahrtschiff umgebaute „Ocean Majesty“ ist es bereits die zweite Sicherheitskontrolle in diesem Frühjahr. Am 13. Mai wurde das Schiff im französischen Hafen Lorient von Behörden inspiziert. Dabei wurde ein Mangelpunkt an der Feuerlöschanlage gefunden. Die Franzosen ließen das Schiff jedoch weiterfahren.

Reiseveranstalter nicht erreichbar

Betrieben wird das Schiff von dem Stuttgarter Reiseveranstalter Hansa Touristik unter dem Slogan „Stilvoll Reisen im kleinen Kreis“. Das 135 Meter lange Schiffe bietet lediglich Platz für 620 Passagiere und hebt sich so von den großen Megalinern ab.

Der Reiseveranstalter war Freitag nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Ob es wie geplant am 7. Juni mit der nächsten Kreuzfahrt in Kiel weitergeht, ist noch offen. Dann steht eine zehntägige Reise zu den Metropolen der Ostsee auf dem Programm.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die „Ocean Majesty“ ist nicht das einzige Kreuzfahrtschiff, das gerade mit Sicherheitsmängeln ausgebremst wurde. Im griechischen Hafen Rhodos wurde am 29. Mai bereits das Kreuzfahrtschiff „Gemini“ des türkischen Veranstalters Miray Cruises nach einer Hafenstaaten-Kontrolle festgesetzt.