﻿Malle-Party im Atrium Kiel: Zwischen „Layla“ und skurrilen Szenen am Eingang

Viel Alkohol, ausgelassene Partygäste und ein Stargast mit „Layla“ im Gepäck: Am Sonnabend verwandelte sich Schwentinental in ein Mallorca „light“. Die Malle-Party in der Disco Atrium Kiel brachte auch skurrile Szenen hervor. Eine Reportage.

Schwentinental. Die bunten Scheinwerferlichter flitzen über die Tanzfläche, aus den Boxen dröhnt „Malle ist nur einmal im Jahr“, Hunderte tanzen, Alkohol fließt in Strömen. Nein, wir sind nicht auf der Party-Insel Mallorca, sondern in Schwentinental vor den Toren Kiels, 13 000 Einwohner. Hier steht Norddeutschlands größte Disco, das Atrium. An diesem Sonnabend ist Malle-Party mit Stargast DJ Robin, Tophit der umstrittene Song „Layla“. Ein Abend zwischen ausgelassenen Partygästen und teils skurrilen Szenen vor der Disco.

Es ist 23.30 Uhr, als sich eine Gruppe junger Männer auf dem Parkplatz vor dem Atrium trifft. Sie kommen aus dem Umland, Preetz oder Plön. Und obwohl sie so aussehen, als ob sie jeden Moment reingehen wollen, ist das gar nicht ihr Plan. „Wir sind hier, um Autos zu checken und zu chillen“, sagt Thomas, 18 Jahre alt. Die ungewöhnliche Botschaft: Wer Entertainment haben will, muss gar nicht zwingend ins Atrium gehen – es reicht, wenn man davorsteht.

Atrium Kiel: Malle-Party verläuft laut Polizei friedlich

Tatsächlich passiert vor dem Atrium einiges. „Autos checken“ ist hier wirklich möglich, die Jugend zeigt Sportwagen, heizt vereinzelt mit überhöhter Geschwindigkeit über den Parkplatz, dabei zerbirst unter lautem Klirren auch mal eine Glasflasche. Aus einer dunklen Ecke weht Cannabis-Geruch rüber, ist ja bald sowieso legal. Ganz legal möchte auch eine 16-Jährige in die Diskothek reingelassen werden, den dafür benötigten „Muttizettel“ füllt sie vor den Toren des Atriums daher kurzerhand selbst aus.

Beliebter Treffpunkt für die Jugend: Diskothek Atrium im Ostseepark Schwentinental © Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Die Stimmung ist größtenteils friedlich, fast schon langweilig, sagt einer der Beobachter-Gruppe. „Sonst ist hier mehr los.“ Ganz ohne menschliches Drama geht es aber natürlich nicht, ein junges Paar beginnt sich lautstark zu streiten. „Du hast es verkackt“, sagt sie, dreht nach links ab und verschwindet in der Nacht, er geht in die andere Richtung. Keine Eskalation. Ein Glück.

Tatsächlich hat die Polizei an diesem Abend wenig zu tun. Der Streifenwagen dreht gegen 23 Uhr eine Runde über den Parkplatz. "Es blieb alles ruhig", sagt ein Polizeisprecher am nächsten Morgen. Das ist nicht immer so: Vor drei Monaten gab es wegen einer Schlägerei vor dem Atrium einen Großeinsatz der Polizei, zwei Personen wurden festgenommen.

Atrium Kiel: Mallorca-Party mit DJ Robin lockt viele Besucher an

2500 Partygänger passen ins rund 4000 Quadratmeter große Atrium, sie können sich auf vier Tanzflächen verteilen. Um in der Disco Streitigkeiten zu vermeiden, haben die Betreiber eine strikte Einlasspolitik. Die breitgebauten Türsteher lassen beispielsweise keine Menschen rein, die sich bereits in einem stark alkoholisierten Zustand befinden. Auch bei der Malle-Party wird ein junger Mann offenbar aufgrund dessen an der Tür abgewiesen.

Amelie, Sophie und Lene kommen ohne Probleme rein. Sie wollen ihr letztes Wochenende in den Herbstferien genießen, „nochmal Spaß haben“. Die Musik ist dabei „ziemlich egal“, es geht ums Feiern. Ob Malle-Motto oder nicht, für viele Besucherinnen und Besucher scheint das an diesem Abend keine Rolle zu spielen. Das Publikum ist jung, die meisten wohl zwischen 16 und 25 Jahre alt.

Trotzdem: Die Main-Stage im Inneren, der Ort, der sich an diesem Abend zur Mallorca-Sause verwandelt, ist brechend voll. Einige haben bunte Ketten um, ein bisschen Sommer-Feeling weht durch die Luft. Genauso wie der Geruch von Alkohol, die 2,5-Liter-Trinksäulen, sogenannte „Tower“ mit Wodka-Lemon, erfreuen sich großer Beliebtheit. 29 Euro legt man und frau dafür gerne auf den Tisch. Lange wird gefeiert, bei „Layla“ mitgegrölt. Mallorca „light“ in Schwentinental – zumindest für eine Nacht.