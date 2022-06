Mann in Kiel erschossen // Koalitionsvertrag unterzeichnet

Die wichtigsten Themen des Tages im Überblick. Heute: Das erste schwarz-grüne Bündnis in Schleswig-Holstein steht, Eckernförde bekommt eine kommissarische Bürgermeisterin, und ein Mann wurde in Kiel erschossen. Mehr dazu erfahren Sie in der „Post aus dem Newsroom“, dem Newsletter der KN-Chefredaktion.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

was in Kiel-Gaarden am Montagabend vorgefallen ist, macht sprachlos: Ein Mann (31) wird auf offener Straße erschossen. Der Täter (23) flieht. Eine öffentliche Fahndung nach ihm läuft. In welchem Verhältnis die beiden Personen zueinander gestanden haben und was letztendlich Auslöser der Tat war - dazu halten sich die Ermittler bedeckt. Was wir aktuell über das Tötungsdelikt wissen:

Kiel ist heute aber nicht nur Schauplatz für Blaulichtgeschichten. Nachdem CDU und Grüne am Montagabend auf Parteitagen den Koalitionsvertrag beschlossen haben, unterzeichneten die Spitzen beider Parteien heute offiziell ihren Koalitionsvertrag. Am Mittwoch dann soll CDU-Politiker Daniel Günther dann erneut zum Ministerpräsidenten gewählt werden.

Die Regierungsbildung in Kiel bleibt in Eckernfördes Rathaus nicht ohne Folgen: Weil Jörg Sibbel (CDU) Staatssekretär im Innenministerium wird, gibt er seinen Posten als Bürgermeister früher als geplant auf. Bis Iris Ploog (SPD) zum Jahreswechsel offiziell ins Amt eingeführt wird, gibt es eine Übergangslösung. Paul Wagner und Christoph Rohde berichten:

Weitere Themen des Tages finden Sie hier:

Nachrichtenüberblick in Kürze

Bild des Tages

Die politischen Entscheidungen sind gefallen: CDU und Grüne in Schleswig-Holstein gehen eine Koalition ein. Wer Minister bzw. Ministerin wird, zeigen wir hier:

Meine Lieblingsgeschichte

Meistgelesen auf KN-online.de

Mehr lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews. Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihre

Tanja Köhler

Stellvertretende Chefredakteurin

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.