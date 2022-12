Mann mit Messer in Itzehoe gefasst und eingeliefert

Itzehoe (dpa/lno). Die Polizei hat einen 54 Jahre alten Mann in Itzehoe festgenommen, der bei einer Kontrolle mit einem Messer hantiert hat. Bei dem Einsatz am Dienstagabend setzten die Beamten Pfefferspray ein, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Außerdem fielen Warnschüsse. Verletzt wurde niemand. Der Mann kam nach ärztlicher Begutachtung in eine psychiatrische Klinik. Zunächst war der Mann den Angaben zufolge in einem Supermarkt aufgefallen, weil er ein Messer bei sich trug. Später sahen Zeugen, wie er in einem Fahrzeug Alkohol trank und dann vom Parkplatz fuhr. Polizisten stoppten den 54-Jährigen für eine Kontrolle. Dabei habe er mit dem Messer hantiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/dpa