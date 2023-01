Mann nach Tötung eines 28-Jährigen in Frankreich gefasst

Dreieinhalb Wochen nach dem gewaltsamen Tod eines 28-Jährigen in Flensburg ist in Frankreich ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Der 23-Jährige hatte sich seit der Tat am 19. Dezember auf der Flucht befunden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten.

Flensburg (dpa/lno). Dreieinhalb Wochen nach dem gewaltsamen Tod eines 28-Jährigen in Flensburg ist in Frankreich ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Der 23-Jährige hatte sich seit der Tat am 19. Dezember auf der Flucht befunden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. Gegen ihn war bereits kurz nach dem Geschehen ein internationaler Haftbefehl erlassen worden. Am Mittwoch wurde der Mann in Lille festgenommen, die Staatsanwaltschaft will nun ein Auslieferungsverfahren einleiten.

Opfer und Tatverdächtiger sind Somalier. Dem 23-Jährigen wird vorgeworfen, den fünf Jahre älteren Mann in einer Wohnung mit einem Messerstich lebensgefährlich verletzt zu haben. Zwei Tage später starb dieser im Krankenhaus. Zu den Hintergründen der Tat und zum Geschehensablauf können nach Angaben der Staatsanwaltschaft noch keine Angaben gemacht werden.

