Mann schießt mit Signalpistole auf Polizisten

Unfalltod in Neumünster

Der Jahreswechsel in Schleswig-Holstein wurde von einem tragischen Unfalltod in Neumünster überschattet. Auch in Elmshorn starb ein Mann nach einem Feuer. In Kiel waren Feuerwehr und Rettungsdienst phasenweise stark gefordert. In anderen Regionen lief die Silvesternacht ruhiger ab.