﻿Deutsche Marine bereitet mit der US Navy Großmanöver auf der Ostsee vor

Kiel/Rostock. Vor der Sommerpause setzten die USA mit dem Großmanöver Baltops 2023 ein Signal in der Ostsee. Im September will die deutsche Marine nachziehen – und erstmals das Seemanöver Northern Coast zu einer Großübung mit internationaler Beteiligung starten.

„Es wird das größte Manöver dieser Art, seit es Northern Coast gibt“, kündigte Vizeadmiral Jan C. Kaack schon im Juni an. 40 Schiffe und Boote aller Ostseeanrainer kommen zu der von der deutschen Marine organisierten Übung zusammen. Mehr als 4000 Soldaten sind beteiligt, ein Großteil davon kommt aus den USA, dazu Hubschrauber und Kampfjets sowie Spezialeinheiten.

Die Beteiligung der USA mit großen Einheiten wird in diesem Jahr eine Premiere sein. So soll eine amphibische Kampfgruppe kommen, die mit Landungsbooten und Marineinfanterie ein Kernelement bilden wird.

Los geht es mit dem Manöver am 11. September in Riga. Dort versammeln sich die Einheiten und werden danach mit Übungen vor der Küste des Baltikums beginnen. Der weitere Verlauf bringt das Manöver dann über die Ostsee in Richtung Deutschland.

Übung wird aus Rostock geführt

Um den 23. September sollen die Einheiten dann verschiedene Häfen im westlichen Bereich der Ostsee anlaufen. „Das Manöver wird von unserem neuen Hauptquartier DEU Marfor geführt“, so Kaack.

Dieses Kommandozentrum mit etwa 100 Soldatinnen und Soldaten hat seinen Sitz in Rostock und soll erstmals ein international besetztes Großmanöver führen. Zu DEU Marfor gehören auch 25 multinationale Austausch- und Verbindungsoffiziere.

Damit besitzt Deutschland an der Ostsee ein Hauptquartier, dessen Einrichtung und Prozesse nach Nato-Standards zertifiziert sind. DEU Marfor steht für German Maritime Forces.

Mit diesem Zentrum in Rostock kommt Deutschland der Forderung mehrerer Ostseeanrainer nach, die eine stärkere Führungsrolle Deutschlands bei Militäroperationen in der Ostsee wünschen. Bei den Konferenzen zur Kieler Woche war dieser Wunsch wiederholt vorgetragen worden.

„Bataan“ muss kurzfristig in den Persischen Golf

Welche Einheiten aus den USA zu Northern Coast kommen, steht aktuell noch nicht fest. Bis zur vorigen Woche war die „Bataan“ gesetzt, ein großes amphibisches Angriffsschiff von der Bauart eines Flugzeugträgers. Diese Planung ist aber bereits Makulatur: Die „Bataan“ wurde auf Anweisung des Pentagons jetzt in den Persischen Golf geschickt, wo sie in der Straße von Hormuz Frachter schützen soll.

Die US Navy hat zurzeit aber noch eine Vielzahl von Einheiten im Atlantik. Wer davon Anfang September in die Ostsee geschickt wird, sist offen. Die Häfen in der Ostsee werden jedenfalls vorbereitet.

Northern Coast wurde 2007 als Seemanöver von der deutschen Marine ins Leben gerufen. Seitdem laden die Deutschen jedes Jahr im September oder Oktober zu der zweiwöchigen Übung in die Ostsee ein.

In diesem Jahr steht das Manöver ganz im Zeichen der Spannungen mit Russland. Die Übungen im Bereich der baltischen Staaten sollen als Signal der Solidarität an die Nato-Partner gehen. Gleichzeitig soll auch Russlands Marine das Abschreckungspotenzial aufgezeigt werden.

Ähnlich wie bei den beiden Großmanövern Air Defender und Baltops 2023 wird auch bei Northern Coast die Kampfführung, Taktik und der moderne Seekrieg geübt. Die deutsche Marine ist mit über einem Dutzend Einheiten eingebunden.

KN