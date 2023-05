﻿Marine-Inspekteur: „Ich bin froh, dass wir ein Arsenal in Kiel haben“

Kiel. Seit einem Jahr führt Vizeadmiral Jan C. Kaack als Inspekteur die deutsche Marine. Der Dänischenhagener hat die Verantwortung über die Seestreitkräfte der Bundeswehr einen Monat vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine übernommen. Im Interview verrät der 60-Jährige, wie er die Marine weiterentwickeln will und welche Schwerpunkte er dabei setzt.

Welche Auswirkungen gibt es nach einem Jahr Krieg auf die Taktik der deutschen Marine auf der Ostsee?

Wir analysieren das Geschehen ständig. Diese Analysen sind auch bereits eingeflossen in eine Überprüfung der Taktiken! Da haben sich in einer Defizitanalyse bezogen auf das neue Nato-Force Modell bestimmt Dinge herausgestellt. Daraus ist dann das Zielbild Marine 2035+ entstanden.

Welche Einheiten betrifft das?

Die Tender zum Beispiel. Da waren bislang einfache Unterstützungsfahrzeuge als Ersatz geplant. Hier sehen wir jetzt aber die Notwendigkeit, Einheiten zu bekommen, die nicht nur Bootsverbände versorgen können, sondern auch als Drohnenmutterschiffe eingesetzt werden können. Sie müssen auch für den geschützten Transport von Verwundeten oder infanteristische Kräften eingesetzt werden können.

Wie sieht es in Zukunft mit Drohnen aus?

Im Zielbild 2035+ wollen wir einen großen Strauß aufmachen. Bei den U-Booten werden wir zum Beispiel komplett auf das 212CD-Boot gehen, das Atlantik-Boot. Dieses Boot soll ergänzt werden durch unbemannte U-Boote. Die gibt es bereits bei den Amerikanern und den Briten. Diese Boote lassen sich auch sehr gut zum Schutz kritischer Infrastruktur einsetzen. Was hier aber nicht geht, ist, dass wir daraus Planungsvorhaben von zehn bis 15 Jahren machen. Wir müssen hier dazu kommen, Regalware bei der Industrie einzukaufen.

„Der Ozean wird gläserner“

Was bedeutet das für Schleswig-Holstein?

Wir wollen im Bereich Eckernförde ein maritimes Technologiezentrum aufbauen. Ich nenne das Task Force Xray, für Experimente und Prototypen. Wir haben dafür bereits erste Dienstposten bei den Amerikanern in der Task Force 59 in Bahrain bekommen, die dort schon unbemannte Systeme testen. Es gibt in Eckernförde auch Beziehungen zu anderen Instituten, wie beispielsweise dem Fraunhofer-Institut.

Die Nordstream-Explosionen haben den Fokus aufs Meer gerückt. Was bedeutet das?

Obwohl wir seit zehn Jahren davor warnen, welche Fähigkeiten der potenzielle Gegner hier aufbaut, hat sich das nur keiner vorstellen können. Das sind zum Teil erschreckende Entwicklungen, denen wir in Teilen noch nichts entgegensetzen können.

Was bedeutet das für die Ostsee?

Die Lagebilderstellung über Wasser ist die Grundlage für alles. In dem Gedankenpapier zu kritischer Infrastruktur haben wir deutlich gemacht, dass das Überwasserlagebild der erste Schritt sein muss. Dabei kann auch KI-basiert mit der Auswertung der Schiffsbewegungen nach Anomalien gesucht werden. Anomalien sind zum Beispiel bestimmte russische Einheiten. Dazu kämen dann die Sensordaten, die wir in der Marine oder bei der WTD71 haben. Dazu kommen dann Daten von privaten Anbietern, die zum Beispiel Windparks überwachen. Damit wird der Ozean gläserner.

„Ich bin froh, dass wir ein Arsenal in Kiel haben“

Das Marinearsenal in der Ostsee wird erweitert. Warnemünde ist dazugekommen. Wie wirkt sich das aus?

Der Kauf der MV Werft hat schon jetzt erste positive Auswirkungen. Am 24. Februar 2022 hatte ich 50 Prozent der Einheiten seeklar. Unser Ziel ist die „Route 66“ – wir wollen 66 Prozent der Einheiten seeklar haben. Bislang war es so, dass wir bis zu vier Monate warten mussten, um beispielsweise einen Docktermin für eine Reparatur einer Welle bei einer Einheit zu bekommen.

Wie wirkt sich das im Detail aus?

Wir haben gerade das Aufklärungsschiff „Alster“ in Warnemünde im Marinearsenal. Da haben externe Firmen uns vorhergesagt, dass wir 500 Meter Rohrleitungen austauschen müssen. Unsere eigenen Leute kamen dort aber zu dem Schluss, dass nur ein Meter Rohrleitung ausgetauscht werden musste. Damit haben wir Wochen an Werftliegezeit und mehrere Millionen Euro gespart.

Wird das Marinearsenal Kiel dadurch auch aufgewertet?

Ja, ich bin froh, dass wir ein Arsenal in Kiel haben. Das ist auch für Besatzungen der Einheiten in Kiel und Eckernförde sehr gut. Hier ist auch ein Schwimmdock in Planung.

Wie sieht es mit den neuen Einheiten aus? Die fünf neuen Korvetten sollten schon fahren, doch dann gab es IT-Probleme. Wann rechnen sie jetzt mit den Korvetten?

Wir vermissen diese Einheiten sehr schmerzlich. Wir rechnen jetzt 2026 oder 2027 mit den Korvetten. Wir werden aber die erste Einheit für Übungszwecke und Ausbildung nutzen können.

„Der Entwurf von TKMS liegt ganz gut im Rennen“

Wie lassen sich Planungsprozesse verkürzen?

Oft kommen gut gemeinte Dinge in die Planung hinein, die gar nicht gebraucht werden. Bei der Fregatte 127 waren das zum Beispiel Minenschienen für das Legen von Minen. Die braucht auf diesem Schiff kein Mensch. Das habe ich gleich streichen lassen. Der Dialog ist zwischen dem Bedarfsträger, dem Planer und dem Produzenten war bisher nicht immer so, wie er sein sollte. Anderes Beispiel Boote fürs KSM weltweiter Einsatz – auch in Arktis uns Antarktis. Das hätte die Beschaffung noch weiter zurückgeworfen.

In Kiel wurde bei TKMS ein Entwurf für die Flugabwehrfregatte 127 mit dem amerikanischen Aegis-System vorgestellt. Wie sehen Sie diesen Entwurf?

Für mich ist ein existierendes, funktionierendes System für die Flugabwehr die absolute Grundlage der Entscheidung. Und dann sind wir beim Aegis-System aus den USA. Mit diesem System kommen wir in die integrierte Nato-Luftverteidigung und wir können uns bei der Abwehr von Hyperschallwaffen und ballistischen Flugkörpern gut aufstellen. Der Entwurf von TKMS liegt da ganz gut im Rennen.

Mit Finnland und Schweden kommen zwei Nationen zur Nato. Was bedeutet das in der Ostsee?

Das ist ein Traum. Mit Finnland und Schweden gewinnen wir mehrere Tausend Kilometer Küstenlinie hinzu. Mit den Schweden und Finnen arbeiten wir aber bereits seit Jahren zusammen. Damit gewinnen wir nun auch in der Nato viele Fähigkeiten, gerade im Bereich der Küsten.

Mit Schweden und Finnland kommen auch neue Minenabwehreinheiten im Ostseeraum zur Nato. Hat das Auswirkungen auf die Pläne zum Ersatz der in Kiel stationierten Minenabwehreinheiten?

Mit meiner schwedischen Amtskollegin Eva Skoog Haslum spreche ich sehr viel über die Frage der Minenabwehr. Wenn die Ostseezugänge durch Minen blockiert werden, betrifft das die ganze Ostsee. Der Prozess der Erneuerung der Minenabwehreinheiten begann 2013 und hätte 2022 zur Auslieferung führen sollen. Es waren aber schlichtweg keine Gelder dafür da. Was jetzt aber sehr schnell kommen soll, sind neue Drohnensysteme. Die verbleibenden Minenjäger werden in der Dienstzeit noch einmal verlängert. Die Boote bekommen einen Refit, neues Sonarsystem, neues Drohnensysteme und ein paar andere Neuerungen.

Zum Abschluss eine Frage. Sie wollten einmal Oberbürgermeister in Kiel werden. Jetzt sind sie Inspekteur der Marine. Welcher Job ist denn spannender?

Das ist wohl keine Frage.