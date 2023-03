﻿Warum die halbe Korvette „Lübeck“ durch SH geschleppt wird

Kiel. Der Schiffbau für die deutsche Marine ist immer etwas komplizierter als für andere Nationen. Sichtbar war das am Sonnabend im Nord-Ostsee-Kanal. Die Schlepper „Wulf 4“ und „Wulf 5“ zogen die halbe Korvette „Lübeck“ von Kiel nach Hamburg.

Die 430 Tonnen schwere und 50 Meter lange Sektion der neuen Korvette war in Kiel bei German Naval Yards gebaut worden. Das Schiff ist bereits mit Anlagen und Systemen ausgerüstet und wurde per Portalkran zu Wasser gelassen. Im Schwimmdock der Hamburger Werft Blohm + Voss soll das in Kiel gebaute Vorschiff demnächst mit dem Achterschiff verschweißt werden. Bei dem sogenannten Hochzeitsstoß werden die Rumpfhälften millimetergenau zusammengefügt. In etwa einem Jahr wird die „Lübeck“ ausgedockt. Wann der Neubau in Dienst gestellt wird, ist noch unklar.

Auftragsteilung versorgt mehr Werften mit Arbeit

Das Heck der „Lübeck“ kommt aus Wolgast von der Peenewerft. Dort wurden für die jüngst in Auftrag gegebenen fünf Korvetten der Klasse K130 die Achterschiffe gebaut. German Naval Yards in Kiel und die Lürssen Werft in Bremen teilten sich den Auftrag für den Bau der Vorschiffe. Die Bugsektionen der „Karlsruhe“, „Augsburg“ und eben „Lübeck“ baute die Kieler Werft German Naval Yards, an der Weser wurden die Vorschiffe der „Köln“ und „Emden“ hergestellt.

Der Grund für die Aufteilung der fünf Korvetten auf vier deutsche Werft-Standorte ist nicht die Effizienz. Durch diese Aufteilung soll die Auslastung und Wertschöpfung durch das Auftragsvolumen möglichst gleichmäßig auf die Marinewerften in den Bundesländern verteilt werden. Die am Projekt K130 beteiligten Werften Lürssen, TKMS und German Naval Yards bilden den Kern der deutschen Marineschiffbauer.

Bei den Exportaufträgen gibt es diese Aufteilungen nicht. Die Korvetten und Fregatten für Israel, Ägypten oder Algerien wurden aus Gründen der Effizienz jeweils an einem Werftstandort gebaut. Das gilt auch für die neuen Minenjäger für Indonesien.

Bei der „Lübeck“ handelt es sich um das zehnte und vorerst letzte Schiff der Korvettenklasse K130. Diese Einheiten werden seit 2004 gebaut. Die ersten fünf Korvetten „Braunschweig“, „Magdeburg“, „Erfurt“, „Ludwigshafen“ und „Oldenburg“ wurden bis 2013 fertiggestellt. Die 90 Meter langen und rund 2000 Tonnen schweren Korvetten ersetzen die Schnellboote im Marine-Stützpunkt Hohe Düne in Warnemünde.