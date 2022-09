﻿Marine: U-Boot „U 35“ aus Eckernförde ist vor Gibraltar aufgetaucht

Pinneberg/Halstenbek: Was passierte in der Nacht vom 9. auf 10. September?

Was ist einer Frau (25) Anfang September zugestoßen? Nach einem Besuch in einer Bar in Pinneberg fand eine Verkehrsteilnehmerin sie am nächsten Abend nur bedingt ansprechbar und mit mehreren Hämatomen in Halstenbek. Die Kriminalpolizei kann ein versuchtes Sexualdelikt nicht ausschließen und sucht deshalb Zeugen.