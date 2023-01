﻿Marinearsenal Warnemünde: Neues Dock legt mit der „Knurrhahn“ aus Kiel los

Das Marinearsenal hat wieder ein Dock an der Ostseeküste. In Warnemünde wurde am Mittwoch sein neuer Standort eingeweiht. Die ersten Aufträge für das Arsenal kommen aus Kiel und Eckernförde.

Das neue Marinearsenal in Warnemünde hat seinen Betrieb aufgenommen. Das Aufklärungsschiff „Alster“ hat am Mittwoch an dem Betrieb festgemacht.

Kiel/Warnemünde. Das Marinearsenal der Bundeswehr hat wieder ein Dock an der Ostseeküste. Am Standort der ehemaligen MV Werft in Warnemünde wurde am Mittwoch der neue Arsenalbetrieb eröffnet. Auch Verteidigungsministerin Christine Lambrecht und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (beide SPD) kamen zum Festakt.

Das 65 Hektar große Werftgelände hatte die Bundeswehr im Sommer 2022 aus der Insolvenzmasse der ehemaligen MV Werften übernommen. Bis zu 500 Arbeitsplätze sollen dort zukünftig geschaffen werden. Als Ergänzung zum Marinearsenal Kiel sollen Schiffe und Boote der Marine instand gesetzt werden.

Herzstück sind ein großer Portalkran mit einer Hebeleistung von 700 Tonnen und ein 320 Meter langes Trockendock, das in mehrere Kammern unterteilt werden.

Marinearsenal Warnemünde: Wohnschiff „Knurrhahn“ dockt als erstes an

Als erstes Schiff wurde in Warnemünde die „Knurrhahn“ aus Kiel gedockt. Das Wohnschiff hatte fast sieben Jahre lang der Besatzung des deutschen Segelschulschiffes „Gorch Fock“ als Unterkunft gedient. Am Mittwoch machte zudem das Aufklärungsschiff „Alster“ aus Eckernförde in dem neuen Dock des Arsenals fest.

Zukünftig sollen die drei Arsenalstandorte Warnemünde, Kiel und Wilhelmshaven eng zusammenarbeiten. Ziel ist die schnellere Instandsetzung der Schiffe und Boote der Marine.

Die Werft wurde vor knapp 100 Jahren als Kröger Werft gegründet. Nachdem diese Werft 1945 nach Schacht-Audorf bei Rendsburg umsiedelte, entstand dort die Warnowwerft. Deren Nachfolgerin war die MV Werft, die jedoch mit dem Bau von Kreuzfahrtschiffen 2021 in Schwierigkeiten geriet.