﻿„Gorch Fock“ leuchtet wieder weihnachtlich

Nach langer Zeit liegt die „Gorch Fock“ an Weihnachten wieder in ihrem Heimathafen in Kiel. Dafür wurde das Segelschulschiff der Marine nun mit der Weihnachtsbeleuchtung ausgestattet. Anders als zuvor wird die Beleuchtung in diesem Jahr aufgrund von Energiesparmaßnahmen allerdings nicht dauerhaft brennen.

Kiel. Nach langen sechs Jahren in der Werft liegt die „Gorch Fock“ zum ersten Mal an Weihnachten wieder in ihrem Heimathafen am Marinestützpunkt in Kiel. Und auch die Weihnachtsbeleuchtung wurde dafür wieder ausgepackt: Zum ersten Mal seit acht Jahren wird das Segelschulschiff der Marine wieder weihnachtlich geschmückt – Lichterkette und Weihnachtsbaum inklusive.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Heute setzen wir die Lichterkette, weil die Besatzung im Anschluss in den wohlverdienten Winterurlaub geht“, erklärt Oberleutnant zur See, Robert Meier, am Dienstag. In den vergangenen Jahren schmückte die Weihnachtsbeleuchtung auch die anderen Marineschiffe des Stützpunktes, in diesem Jahr wird sie nur auf der „Gorch Fock“ zu finden sein.

Die Stammbesatzung der „Gorch Fock“ kümmert sich tatkräftig um den diesjährigen Weihnachtsschmuck – und geht dann in den wohlverdienten Weihnachtsurlaub. © Quelle: Ulf Dahl

Weihnachtsbeleuchtung der „Gorch Fock“ als „goldener Kompromiss“

„Die ,Gorch Fock’ liegt natürlich prädestiniert, sodass die Beleuchtung von jedem gut gesehen werden kann“, erklärt Tim Gabrys, Sprecher der Marine Kiel. „Sonst ist hier jedes Boot im Hafen geschmückt. Aber aufgrund der Tatsache, dass auch wir Energiesparmaßnahmen ergreifen, ist es sozusagen ein goldener Kompromiss, in diesem Jahr nur die ,Gorch Fock’ mit der Weihnachtsbeleuchtung auszustatten“, so Gabrys.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Startschuss für die Weihnachtsbeleuchtung des Segelschulschiffes der Marine wird dann am 23. Dezember sein, sagt Robert Meier: „Aufgrund der aktuellen Lage, dass wir Energie sparen müssen, wird die Lichterkette nicht durchgehend brennen, so wie es die letzten Jahrzehnte üblich war. Dementsprechend wird sie heute auch noch nicht angeschaltet.“

Jeweils drei Soldatinnen und Soldaten ziehen die Lichterkette an Bug, mittschiffs und Heck der „Gorch Fock“ nach oben. © Quelle: Ulf Dahl

„Gorch Fock“ in Kiel vom 23. Dezember bis zum 2. Januar 2023 beleuchtet

Somit können sich die Kielerinnen und Kieler ab dem 23. Dezember von 6 bis 8 Uhr und von 16 bis 22 Uhr täglich über die weihnachtlich erleuchtete „Gorch Fock“ im Marinehafen freuen, bis sie dann am 2. Januar wieder abgeschaltet wird.

Zum ersten Mal an Weihnachten im Heimathafen Kiel ist die Beleuchtung in diesem Jahr mit LED-Lampen ausgestattet. Die Vier-Watt-Birnen ersetzen die alten Glühlampen und sparen damit eine Menge Strom ein, sehen von außen jedoch noch genauso aus wie die alten Leuchtmittel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In windigen Höhen wird die Lichterkette an den Masten der „Gorch Fock“ befestigt. © Quelle: Ulf Dahl

Stammbesatzung der „Gorch Fock übernimmt das Anbringen der Beleuchtung

Die Stammbesatzung der Gorch Fock kümmerte sich höchstpersönlich um das Anbringen der Weihnachtsbeleuchtung. Am Bug, mittschiffs und am Heck des Schiffes wurden die Lichterketten mit jeweils drei Marinesoldaten hochgezogen, während ein Soldat in windigen Höhen in die Takelage kletterte, um die beiden Lichterketten am Hauptmast zu verbinden. Neben der Lichterkette sollen ab dem 23. Dezember auch die drei Masten des Schiffes mit Strahlern beleuchtet werden.