﻿Neu im Wissenschaftspark Kiel: Konzern Rohde & Schwarz will mit Marinetechnik wachsen

Kiel. Der Bedarf an neuer Technik für die Seestreitkräfte ist groß. Die Folgen sind in Kiel in den Wirtschaftszahlen ablesbar. Einen Anteil daran hat der Münchener Technologiekonzern Rohde & Schwarz, der sein Marinegeschäft in Kiel neu aufstellt.

„Wir haben uns bewusst für diesen Standort entschieden, da wir kluge Köpfe brauchen. Die finden wir hier in Kiel“, sagt Geschäftsführer Peter Riedel. 13 000 Kräfte arbeiten heute für den Technologiekonzern, davon 7700 in Deutschland.

In Kiel war die Marinesparte bislang im Hochhaus am Sophienblatt ansässig. Seit Mittwoch nun ist der Umzug in das neue Heim am Wissenschaftspark in der Grippstraße vollzogen. Dort kann das Unternehmen weiter wachsen. Aktuell sind es 60 Arbeitskräfte und zehn Werksstudenten. Aufgrund kommender neuer Marineprojekte soll die Zahl bald dreistellig werden.

Besonders die Nähe zur Universität Kiel und zur Marine sei wichtig, so Riedel. Kerngeschäft der Firma sind Systeme für Kommunikation, Aufklärung und Messtechnik. Gerade mit Blick auf die neuen Aufklärungsschiffe der Marine gibt es viel Arbeit für das neue Marinecenter der Firma in Kiel.

Marinetechnik in SH: Zahl der Arbeitsplätze in Kiel steigt

Zur offiziellen Einweihung kamen auch hochrangige Gäste. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und der Bundestagsabgeordnete Johann Wadephul (CDU) überbrachten Glückwünsche. Kiels Oberbürgermeister (SPD) sind die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt wichtig. „Wir haben über Jahrzehnte Industriearbeitsplätze verloren. Nun wächst die Zahl aber wieder“, so Ulf Kämpfer. Allein in der Wehrtechnik hat sich die Zahl der Industriearbeitsplätze in Kiel in den vergangenen Jahren von 2500 auf jetzt 5000 glatt verdoppelt.

Rohde & Schwarz in Kiel: Abhörsichere Systeme und Lagebilder

Bei Rohde & Schwarz in Kiel wird an Systemen für Kommunikation und elektronische Unterstützungsmaßnahmen gearbeitet, die den Selbstschutz auf Marineschiffen ermöglichen. Auch Technik für Lagebilderstellung und abhörsichere Übermittlung ist Schwerpunkt.

„Gemeinsam mit dem Standort von Rohde & Schwarz in Hamburg bildet unser neues Marine-Kompetenzzentrum in Kiel durch seine Nähe zu den Marine-Standorten in Kiel, Eckernförde, Wilhelmshaven und Warnemünde sowie zu den Werftstandorten in Hamburg und Bremen optimale Bedingungen für eine enge und langfristige Zusammenarbeit mit unseren Kunden“, sagt so Geschäftsführer Riedel. International ist die Firma auch am Bau neuer Fregatten der britischen Marine beteiligt.

Der Umzug in den Wissenschaftspark Kiel schaffe auch die Möglichkeit für das geplante strategische Wachstum, dass man für aktuelle und künftige deutsche Großprojekte sowie die Umsetzung von internationalen Marineprojekten brauche, erklärt Alexander Philipp, Geschäftsführer Rohde & Schwarz Vertriebs GmbH.

„Dafür setzt Rohde & Schwarz auch auf die enge Kooperation mit lokalen Partnern und fördert die Talente im Norden“, so Jörg Ritter aus der Kieler Standortleitung. „Die Nähe zur Christian-Albrechts-Universität zu Kiel sowie zur Hermann-Ehlers-Stiftung bieten uns eine ideale Basis für den engen Austausch mit Forschung und Lehre.“

Der Technologie-Konzern plant in Kiel weitere Einstellungen von Experten für das System-Engineering und die System- und Software-Entwicklung. Die nächsten Projekte entstehen auch auf Werften in Kiel.

KN