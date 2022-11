„Riesenansturm“ erwartet: Marner Karneval soll nach Corona-Pause wieder wie gewohnt stattfinden

Wer Karneval feiern möchte, muss dafür nicht ins Rheinland fahren. In der „fünften Jahreszeit“ geht es auch in Schleswig-Holstein hoch her. Marne gilt als Norddeutschlands heimliche Karneval-Hauptstadt.

Marne. Nach zweijähriger Corona-Pause kann in Marne (Kreis Dithmarschen) wieder Karneval gefeiert werden. „Es fühlt sich hervorragend an. Ich bin guter Hoffnung, dass alles so wird, wie wir es in den vergangenen Vor-Corona-Zeiten feiern durften“, sagte der Präsident der Marner Karnevalsgesellschaft, Heiko Claußen, der Deutschen Presse-Agentur. In der norddeutschen Karneval-Hochburg seien wieder einige Termine geplant, bereits an diesem Samstag soll das närrische Treiben beginnen.

Am 11. November werde traditionell das Rathaus gestürmt. Das große Finale soll ein Rosenmontagsumzug mit Dutzenden Wagen und Tausenden Besuchern sein. In Marne bereite man sich derzeit auf einen „Riesenansturm“ zu Karneval vor. Alle seien „hoch motiviert“, endlich wieder feiern zu dürfen, sagte Claußen.

„Marn‘ hol fast!“

Statt rheinischem „Helau“ oder „Alaaf“ wird ein norddeutsches „Marn‘ hol fast!“ („Marne, halte fest zusammen“) durch die Straßen und Gassen schallen. In Marne feiern die eher als Karnevalsmuffel geltenden Nordlichter seit über 60 Jahren den bunten Umzug. Der närrische Tag „achtern Diek“ gilt als Höhepunkt des Straßenkarnevals in Schleswig-Holstein.

Von RND/dpa