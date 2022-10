﻿Mars-Lieferstopp: Welche Produkte bei Edeka und Rewe in SH fehlen

Mars, Snickers, Miracoli – um die Preise für diese Produkte streiten sich Edeka und Rewe mit dem US-Konzern Mars. Die Folge ist ein Lieferstopp. Die Produkte in den Regalen werden knapp. Nur bei einer Supermarkt-Kette in Schleswig-Holstein gibt es noch Mars-Riegel – doch auch dort wird verhandelt.

Milky Way, Snickers, Mars – so heißen die Originale, die derzeit kaum noch zu bekommen sind. Von den Eigenmarken der Supermärkte sind sie allerdings kaum zu unterscheiden. Die sind nicht vom Engpass betroffen.

Kiel. Aufmerksame Kunden haben es sicher schon gemerkt: In den Supermarktregalen bei Edeka und Rewe fehlen oftmals die beliebten Mars- und Snickers-Riegel. Damit wirkt sich der Preiskampf zwischen den Einzelhändlern und dem Lebensmittel-Giganten aus den USA nun auch in Schleswig-Holstein aus. Betroffen sind aber nicht nur Süßigkeiten – Hundefutter und Fertiggerichte sind ebenfalls Mangelware.

Seit Wochen streiten Edeka und Rewe mit Mars um eine Preisanhebung des Konzerns. Das hat vor einer Woche dazu geführt, dass die Supermarktketten nicht mehr beliefert werden. Sie wiesen die Forderungen von Mars als überzogen und „nicht mit höheren Kosten für Energie und Rohstoffe zu begründen“ ab. Wie hoch genau die Erhöhung ausfällt, verraten die Unternehmen nicht.

Mars-Lieferstopp: Welche Produkte bei Edeka und Rewe fehlen

Betroffen von dem Lieferstopp sind neben Mars-Riegeln unter anderem Snickers, Milky Way und Bounty. Zum Engpass kommt es aber auch bei Nudel- und Reisgerichten von Miracoli und Ben's Original sowie bei Haustiernahrung von Pedigree und Chappi. Die Supermärkte in Schleswig-Holstein können nur noch verkaufen, was sie auf Lager haben.

In den meisten Filialen ist der Vorrat inzwischen aufgebraucht. „Das führt zu Lücken in den Regalen“, sagt etwa Silke Gravert, Prokuristin von Edeka Johannsen mit Märkten in Altenholz, Dänischenhagen und Gettorf. Freiräume werden aber nicht gelassen, sondern mit anderen Produkten gefüllt. „Alternativen gibt es ja genug, man bekommt das Regal immer voll“, sagt Angela Christensen, Inhaberin des Edekas an der Holstenstraße in Kiel.

Edeka streitet jedoch nicht nur mit Mars, sondern unter anderem auch mit Coca-Cola und Procter & Gamble. Preisverhandlungen mit Lieferstopps seien durchaus normal, berichtet Benjamin Klotz von Edeka Ristow mit Märkten in Heikendorf und Mönkeberg. „Aus dem Grund ist es schon vorgekommen, dass wir ein dreiviertel Jahr lang keine Pepsi-Cola im Sortiment hatten. Auch Milka-Schokolade war einmal betroffen“, so Klotz.

Keine Produkte von Mars: „Edeka kämpft für uns“

Die Kaufleute kennen die Beweggründe der Konzerne nicht. Ihr Verständnis hält sich aber in Grenzen, sollten Mars & Co. nur auf den allgemeinen Teuerungszug aufspringen wollen, um auf dem Rücken der Kunden größere Gewinne zu machen. „Edeka kämpft für uns“, sagt etwa Benjamin Klotz. Deshalb kommt weder für ihn noch für Angela Christensen und Silke Gravert die Alternative infrage, sich trotz der Zugehörigkeit zum Edeka-Verbund andere Lieferanten zu suchen. „Wir sind eigenständige Kaufleute und könnten andere Einkaufswege nutzen“, erklärt Gravert.

Das sei aber nicht üblich. Zudem sei das Problem auch nicht so dringend, Grundnahrungsmittel sind nicht betroffen. „Als Genossenschaft wollen wir an einem Strang ziehen“, erklärt Klotz. Und so werden die Edeka- und Rewe-Eigenmarken eher in den Vordergrund gestellt. Darunter befinden sich ohnehin fast perfekte Imitate der Mars-Produkte– zumindest bei den Schokoriegeln.

Famila verhandelt auch mit Mars, wird aber noch beliefert

Bei Famila gibt es derzeit keine Lieferschwierigkeiten mit dem Hersteller Mars. „Doch auch bei uns laufen Preisverhandlungen, und es kommt immer mal wieder zu Lieferstopps einzelner Lieferanten“, teilt Sprecherin Solveig Hannemann von Famila-Nordost mit. „Wir prüfen von Lieferanten geforderte Preiserhöhungen stets sehr kritisch, um den Kundinnen und Kunden bestmögliche Preise bieten zu können. Nur nachvollziehbare Forderungen werden akzeptiert.“

Insgesamt haben sich die zwischenzeitlichen Lieferschwierigkeiten den Händlern zufolge beruhigt. In diesem Jahr waren unter anderem bereits Sonnenblumenöl, Nudeln und Mehl zwischenzeitlich knapp geworden. Gründe waren Personalnot in der Logistik sowie gestörte Lieferketten unter anderem durch den Krieg in der Ukraine. Zwischenzeitliche Lücken über alle Produktgruppen hinweg gebe es zwar immer noch, sie fielen aber meist kurz aus, so Angela Christensen.