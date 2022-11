Masken runter! Es darf gefeiert werden, oder?

Corona? Wird inzwischen überschätzt, sagen die Experten. Im Landtag fordern sie, die Regeln zu lockern. In Marne wird sowieso gefeiert. Die Karnevalisten beenden die Corona-Pause. Und im Kreis Rendsburg-Eckernförde wird es ernst: Am Sonntag geht es in einem Bürgerentscheid um die Zukunft der Imland-Klinik.

Der Rosenmontagsumzug in Marne soll nach der Corona-Pause wieder Tausende von Besuchern in die schleswig-holsteinische Karnevals-Hochburg locken.

drei Experten, eine Meinung. Das gibt es auch nicht alle Tage. Und schon gar nicht, wenn es um Corona geht. Der Auftritt der Professoren Rupp, Fickenscher und Streeck im Rahmen einer Anhörung des Landtages ist nicht nur deshalb bemerkenswert. Denn alle drei sprechen sich überraschend klar für ein Ende der Corona-Beschränkungen aus. FFP-Masken sollten ihrer Meinung nach verschwinden. Tests empfehlen sie nur noch bei Symptomen. Hat sich das Virus denn plötzlich in Luft aufgelöst? Nein, natürlich nicht. Es werden auch weiter Menschen erkranken. Doch die Mediziner ordnen Corona inzwischen anders ein. Man darf gespannt sein, was die Landespolitik mit diesen Erkenntnissen macht, um die sie ja selbst gebeten hat.

Die Zeiten, in denen wir um Menschenansammlungen einen ganz großen Bogen gemacht haben, scheinen zu Ende zu gehen. Wir dürfen Weihnachtsmärkte in diesem Jahr also auch ohne Maske besuchen - wenn sie denn nicht wegen der Energiekrise abgesagt werden. Aber das ist eine andere Geschichte. Karneval wird auch wieder gefeiert. Im Kreis Dithmarschen gibt es sogar so etwas wie eine Hochburg. In Marne ertönt nach der Zwangspause durch Corona nun wieder der Ruf der Karnevalsfreunde: „Marn´hol fast!“

Im Kreis Rendsburg-Eckernförde steht ein deutlich ernsteres Thema auf der Tagesordnung. Das lange Ringen um die Geburtsklinik in Eckernförde mündet am Sonntag in einen Bürgerentscheid, der aktuell noch einmal deutlich an Brisanz gewonnen hat. Unmittelbar vor dem Bürgerentscheid wurde bekannt, dass sich die finanzielle Lage der Imland-Klinik mit den Standorten in Rendsburg und Eckernförde weiter zugespitzt hat. Die Zukunft die Krankenversorgung im Kreis ist offen. Mein Kollegen Paul Wagner hat vor dem Entscheid am Sonntag Interviews mit Vertreterinnen beider Seiten geführt - mit den wichtigsten Argumenten für und wider. Bilden Sie sich Ihre Meinung.

Ja, ist denn heut schon Weihnachten? Nein, das dauert noch ein paar Wochen. Aber die Weihnachtskogge, die in der Adventszeit wieder über den Kieler Rathausplatz fliegen soll, wird schon mal montiert. Das Gefährt ist auch am Boden ein Hingucker. © Quelle: Ulf Dahl

