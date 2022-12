Maskenpflicht in Schleswig-Holstein: Bleibt sie oder wird gelockert?

Die Schwerpunkte in der „Post aus dem Newsroom“ heute: In Schleswig-Holstein könnte die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen fallen. Und: In Pronstorf herrscht tiefe Betroffenheit nach dem Brand, bei dem ein Kind und eine Jugendliche gestorben sind.

Ende des Jahres soll auch in Schleswig-Holstein die Maskenpflicht im ÖPNV fallen. Ob die aktuelle Welle von Grippe und Atemwegserkrankungen daran etwas ändert, wird sich am Montag entscheiden.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

in Bayern muss in Zügen und Bussen bereits keine Schutzmaske mehr getragen werden. In Schleswig-Holstein könnte das auch bald der Fall sein. Nach einer Recherche meines Kollegen Ulrich Metschies sprechen sich einige Experten im Land - darunter Virologen - für eine Aufhebung der Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr aus. Die Begründung solch einer Maßnahme sei juristisch nicht haltbar, heißt es. Doch es gibt auch Stimmen im Land, die an der Maskenpflicht festhalten, um die Welle an Grippe- und Atemwegserkrankungen zu brechen.

Welchen Weg Schleswig-Holstein nun einschlägt? Um 16.30 Uhr will die Regierung über das weitere Vorgehen in puncto Maskenpflicht informieren. Im Livestream bei uns auf KN-online.de können Sie die aktuellen Entwicklungen verfolgen.

In Pronstorf (Kreis Segeberg) ist nach dem verheerenden Brand eines Bauernhauses die Stimmung getrübt. Zwei Wochen vor Weihnachten sind ein Kind (3) und eine Jugendliche (17) an ihren Verletzungen gestorben. Die Mutter und ein weiteres Kind wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung im Krankenhaus behandelt, konnten aber mittlerweile die Klinik wieder verlassen. Erkenntnisse, wie das Feuer in dem 200 Jahre alten Gebäude ausgebrochen ist, gibt es noch nicht.

Weitere Themen des Tages im Überblick.

Nachrichtenüberblick in Kürze

Bild des Tages

Ein Haus wie aus dem Bilderbuch: Familie Loffhagen lebt seit einem Jahr in Ascheberg in einem Haus, das in Serienbauweise entstanden ist. © Quelle: Uwe Paesler

Ein neues Haus für einen festen Preis? Angesichts der finanziellen Risiken, mit denen Bauherren in Schleswig-Holstein derzeit rechnen müssen, klingt das nach einem unschätzbaren Vorteil. Warum also nicht ein Fertighaus kaufen? Familie Loffhagen aus Ascheberg hat sich für ein Haus von der Stange entschieden – und es nicht bereut. Zum Artikel.

Meine Lieblingsgeschichte

Meistgelesen auf KN-online.de

Mehr lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews. Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihre

Tanja Köhler, stellvertretende Chefredakteurin

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.