﻿Protestwelle gegen Grundsteuerbescheide: „In den Finanzämtern brennt die Luft“

Neu im Turnier, neu im Amt und die Sache mit schlechten Noten

Bei der Handball-WM will Deutschlands Bundestrainer Alfred Gislason gegen Algerien alle Spieler ins Turnier holen. Einarbeiten muss sich auch Boris Pistorius - denn er wird neuer Verteidigungsminister. Und dann ist da noch die Sache mit schlechten Noten in Schleswig-Holstein. Mehr dazu in der „Post aus dem Newsroom“.