﻿„Massiver Mangel“ in SH: Tierärzte dringend gesucht

Kiel. Die tierärztliche Versorgung im Norden entwickelt sich selbst zum Notfall: Einer wachsenden Zahl an Haustieren steht ein „massiver Tierarztmangel“ gegenüber. So drastisch beschreibt Dr. Doris Timmann die Sorgen ihrer Zunft in Schleswig-Holstein. Bei der hiesigen Tierärztekammer analysiert sie die Ursachen in einem eigens eingerichteten Nachwuchs-Ausschuss – und sucht nach Lösungen. Eines sei schon jetzt deutlich: Das Land brauche mehr Veterinäre. „Gesucht wird eigentlich überall“, erklärt die Tiermedizinerin mit Praxis in Pinneberg. Sie nimmt aber auch die Tierhalter in die Pflicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mehr Tierärzte als vor zehn Jahren in SH – dennoch viele Vakanzen

Auch wenn die Zahl der niedergelassenen Tierärzte im Land laut Kammer im Vergleich zu 2013 – damals gab es 389, heute 557 Veterinäre – zugenommen hat: In jeder Sparte gibt es demnach Vakanzen. Das hat Folgen: „Kliniken geben wegen Personalmangels den Klinikstatus ab“, weil sie nicht mehr rund um die Uhr öffnen könnten, so Timmann. Tierhalter wiederum müssten mehr telefonieren, um Tierärzte zu erreichen, oder um Termine kämpfen. In ländlichen Bereichen, etwa nahe der dänischen Grenze, sei die Praxisdichte deutlich geringer als in Städten. Der Kammer zufolge ist die Notfallversorgung mit „überschaubaren Fahrwegen“ allerdings „optimiert“. Schleswig-Holstein sei „Vorreiter mit der Einrichtung eines zentralen Notdienstsystems“, so Geschäftsführerin Ann Johanna Marquardt.

An den Nachwuchsproblemen ändert das nichts. Die Gründe seien vielfältig. So finden die vielen Praxisinhaber, die auf den Ruhestand zusteuern, kaum noch Nachfolger, berichtet Marquardt. Branchenkenner sind sich zudem einig: Viele Berufsanfänger – pro Jahr werden in Deutschland etwa 1000 fertig – scheuen die Selbstständigkeit, bevorzugen Teilzeitarbeit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Andere Tierärzte geben die Approbation wegen Überlastung wieder auf: „Es ist ein wahnsinnig schöner und vielseitiger Beruf, aber er hat im Moment eine tragische Schieflage“, mahnt Doris Timmann. Es sei schwieriger, junge Leute dafür zu begeistern. Das liege auch an den Arbeitsbedingungen. Veterinäre hätten zwar die Erhöhung der Gebühren vor einem Jahr begrüßt, kassierten aber viel Unverständnis von Tierbesitzern. Dabei seien Kosten und Arbeitsaufwand für die Praxen immens gestiegen.

Tierärztin Doris Timmann: „Druck wird immer höher“

Gestiegen seien auch die Erwartungen von Tierhaltern. Impfen und Wurmkur reichen demnach längst nicht mehr. Mehr Spezialisierung, mehr Gerätemedizin, schnelle Terminwünsche: „Der Druck wird immer höher“, mahnt Timmann. Die Zeit für die Patienten werde kürzer – „und dann wird es irgendwann eng.“

Lesen Sie auch

Kurzfristig könne mehr Aufklärung helfen. Einer ihrer Appelle an Halter lautet daher, „die Anspruchshaltung etwas zurückzuschrauben und Geduld mitzubringen“ – und die eigenen Kompetenzen auszubauen. Das Fiebermessen beim Hund sei eine Möglichkeit, vor dem Aufsuchen eines Notdienstes Befunde zu sammeln. Aber auch beim Studium müsse angesetzt werden: „Langfristig müssen mehr Tierärzte ausgebildet werden.“ Schleswig-Holstein bleibt dabei aber außen vor. Tiermedizin wird bundesweit nur an fünf Hochschulen angeboten – im nördlichsten Bundesland gar nicht.

KN