﻿Mathe, Musik, Kunst: Gehen Schleswig-Holstein bis 2032 die Lehrer aus?

Gibt es in Zukunft genug Musiklehrkräfte an den Schulen? Laut Bedarfsprognose des Landes studieren das Fach weniger Menschen auf Lehramt, als bis 2032 gebraucht werden. Auch mehr Lehrkräfte für Mathematik, Kunst oder Physik werden benötigt.

Kiel. In den kommenden zehn Jahren dürfte es Schulen in Schleswig-Holstein in vielen Fächern immer schwerer fallen, ihre freien Stellen zu besetzen. Eine aktuelle Bedarfssimulation des Bildungsministeriums verdeutlicht, wie groß der Lehrkräftemangel werden könnte, wenn sich nichts ändert. Der Prognose zufolge werden zum Beispiel über alle Schulformen hinweg bis 2032 deutlich mehr Lehrkräfte für Mathematik gebraucht, als sich an den Hochschulen auf diesen Job vorbereiten.

Besonders kritisch könnte es an Gemeinschaftsschulen werden: Den Berechnungen zufolge wird es hier für kein Fach genügend Lehrkräfte geben. „Die Ergebnisse der Simulation zeigen das Bild, wenn wir nicht gegensteuern, wenn wir tatenlos zusehen würden, aber genau das Gegenteil ist der Fall“, sagt Bildungsministerin Karin Prien (CDU).

Mathelehrkräfte: Gemeinschafts- und Grundschulen werden nur ein Viertel des Bedarfs decken können

Das Ministerium hat anhand der prognostizierten Entwicklung der Schülerzahlen und der Zahl der Lehrkräfte, die in den Ruhestand gehen, für jedes einzelne Fach berechnet, wie viele neue Lehrkräfte bis 2032 eingestellt werden müssten. Dem wurde die erwartete Zahl an Absolventen der jeweiligen Lehramtsstudiengänge an den Hochschulen im Land gegenübergestellt.

Für den Matheunterricht an Grundschulen würden demnach 1862 neue Lehrkräfte gebraucht, aber in dieser Zeit nur 491 entsprechende Studierende fertig. Es könnte also nur ein Viertel des Bedarfs gedeckt werden. An Gemeinschaftsschulen fehlen 765 Leute, um die 1005 benötigten Stellen zu besetzen. An den Gymnasien könnte der Bedarf mit 63 Prozent zwar am besten gestillt werden, aber das Defizit ist ebenfalls hoch.

Gymnasien: Überangebot an Lehrern mit Philosophie, Geschichte und Wipo

An Gymnasien könnten auch in Physik, Kunst und Musik weniger als die Hälfte des Bedarfs gedeckt werden, Lateiner und Chemiker sind ebenfalls gefragt. Ein deutliches Überangebot gibt es dagegen an künftigen Lehrkräften in Philosophie, Geschichte und in Wirtschaft/Politik (Wipo). Spanisch, Erdkunde oder Deutsch studieren mehr als doppelt so viele Menschen auf Gymnasiallehramt, als später gebraucht werden.

Bei Grundschulen liegt das Angebot nur in Deutsch und Englisch über dem Soll. Dort können bis 2032 lediglich sieben Prozent des Bedarfs an Musiklehrkräften gedeckt werden, in Kunst sind es 20 Prozent. An den Gemeinschaftsschulen ist das Defizit auch in Fächern wie Englisch, Deutsch oder Geschichte hoch, in denen es bei angehenden Gymnasiallehrkräften einen Überschuss gibt.

Hier will das Bildungsministerium ansetzen und den Wechsel zwischen den Laufbahnen erleichtern. So sollen Nachwuchskräfte, die auf Gymnasiallehramt studiert haben, auf Wunsch ihr Referendariat an einer Gemeinschaftsschule ohne Oberstufe machen können.

„Gleichzeitig wollen wir schon vor Beginn des Studiums ansetzen und bessere Beratung bieten“, so Prien. Zudem soll die Beratung zur Möglichkeit, sich in einem weiteren Fach zu qualifizieren, intensiviert werden. Das Ministerium will mit den Hochschulen in die Detailanalyse gehen, warum junge Menschen ihr Studium nicht abschließen und wie Hochschulen das besser verhindern können.

SPD und SSW wünschen sich Umdenken bei Mathelehrern an Grundschulen

SPD und SSW würden sich insbesondere bei Mathelehrkräften für Grundschulen ein Umdenken wünschen. Wer später von der ersten bis vierten Klasse unterrichten soll, brauche zwar eine qualitativ hochwertige Fachausbildung, müsse aber nicht gleich als Matheprofessor geeignet sein, so Martin Habersaat (SPD). Dennoch würden sie mit angehenden Wissenschaftlern zusammen ausgebildet. Die Folge sei eine hohe Abbrecherquote.

Die Fraktionen fordern einen Fokus darauf, welche Kenntnisse tatsächlich nötig sind und eine Überarbeitung der Leitlinien für zeitgemäße Methodik und Didaktik. Grundsätzlich bräuchten Grundschulen mehr Ressourcen für Mathe-Unterricht.