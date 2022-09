﻿Matrose randalierte: Drei Verletzte auf Frachter in Brunsbüttel

Die Stimmung bei Arminia Bielefeld ist vor dem Spiel gegen Holstein Kiel angespannt. Nach der späten 0:1-Niederlage am vergangenen Wochenende in Nürnberg stehen die Ostwestfalen am Sonnabend gegen die Störche unter Druck. Aber: Die Bielefelder haben die Statistik auf ihrer Seite: Die KSV konnte auf der Alm in der Zweiten Liga noch nie gewinnen.