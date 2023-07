﻿Mecklenburg-Vorpommern gibt einen Punkt mehr in Mathe: Und Schleswig-Holstein?

Kiel/Schwerin. Die schriftlichen Abiturprüfungen in Mathematik haben bei vielen jungen Menschen für Frust gesorgt. Nach Protesten über besonders schlechte Ergebnisse in Mecklenburg-Vorpommern hat das von den Linken verantwortete Bildungsministerium dort reagiert und die Mathenoten pauschal um einen Punkt angehoben.

Auch in Schleswig-Holstein hatten sich Schüler und Eltern über zu komplizierte Aufgaben im schriftlichen Mathe-Abi beklagt. Doch das CDU-geführte Bildungsministerium in Kiel hat nach Prüfung der Lage anders entschieden. „Es wird keine Notenveränderung bei uns geben“, sagt eine Sprecherin auf Nachfrage. Die Situation sei in den beiden Bundesländern anders gelagert.

Wie viel schlechter lief das Mathe-Abitur?

In Mecklenburg-Vorpommern ist Mathe ein verpflichtendes Prüfungsfach. Das heißt, auch, wer nur einen Grundkurs belegt hat, muss in dem Fach eine Abitur-Prüfung ablegen. In Schleswig-Holstein ist das nicht der Fall. Über eine Abschaffung dieser Pflicht wird im Nachbarland derzeit diskutiert.

Zwar sind dem Ministerium zufolge in Schleswig-Holstein die Mathematik-Klausuren schlechter ausgefallen als in den vorangegangenen Jahren. Grund könnte sein, dass mehr Aufgaben aus dem bundesweiten Aufgabenpool stammten. 2022 lag der Landesdurchschnitt in Mathe bei 8,2 Punkten und damit deutlich höher als noch vor der Pandemie (2019: 6,9). Für dieses Jahr liegen dem Ministerium noch nicht alle Daten aus den Schulen vor. Aber offenbar sind die Noten nicht so drastisch in den Keller gegangen, dass Korrekturbedarf gesehen wurde.

In Mecklenburg-Vorpommern ist das anders: Dort lag in den Grundkursen, die wissenschaftliche Taschenrechner benutzen durften, der Durchschnitt bei 4,0 Punkten und in Kursen, die mit Computer-Algebra-System arbeiteten, bei 4,2. In beiden Fällen lagen die Noten damit deutlich unter dem Niveau des Vorjahres. Um die Prüfung zu bestehen, sind fünf Punkte nötig.

Begründung aus Schwerin für Ersatzpunkt: Zu kurze Bearbeitungszeit und Corona-Nachwehen

Nach den schlechten Ergebnissen hatte eine Schülerin aus Wismar eine Online-Petition gestartet, die von mehr als 1000 Menschen unterschrieben wurde. Die Bearbeitungszeit der Mathe-Aufgaben sei von Experten im Nachhinein als zu kurz eingeschätzt worden, sagte die in Schwerin verantwortliche Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke).

Außerdem sei dieser Abiturjahrgang in der 10. Klasse wegen der Corona-Beschränkungen von Dezember bis Mai im Distanzunterricht gewesen. „Da den Lehrkräften die erforderliche Zeit fehlte, um die Schülerinnen und Schüler mit hinreichender Intensität angemessen auf die komplexen Aufgabenstellungen des Mathematik-Abiturs vorzubereiten, ist der Nachteilsausgleich durch Punkteanhebung geboten und gerecht“, so Oldenburg. In den anderen Hauptfächern fielen die Ergebnisse demnach besser aus und unterschieden sich kaum von denen vergangener Jahre.

Den zusätzlichen Punkt erhalten im Nachbarland alle, die eine Mathe-Prüfung geschrieben haben, Grundkurs- ebenso wie Leistungskursschüler. Es ist nicht das erste Mal, dass das in Mecklenburg-Vorpommern vorkommt: 2021 war dort das Mathe-Abi wegen schlechter Ergebnisse sogar um zwei Notenpunkte angehoben worden.

Kritik am Vorgehen äußerte der neue Präsident des Lehrerverbands, Stefan Düll: Durch den Zusatzpunkt werde die bundesweite Vergleichbarkeit der Noten verzerrt. „Man darf nicht darauf verfallen, künftig alles mit Corona entschuldigen zu wollen.“ Abweichungen in den Schnitten gebe es immer wieder.

