Eisstübchen am Kanal in Rendsburg: Darum schmeckt es den Lesern hier so gut

Sommerzeit ist Eiszeit. Wir wollten von unseren Lesern wissen, wo es in Schleswig-Holstein das beste Eis gibt. Das Ergebnis: im Eisstübchen am Kanal in Rendsburg. In dem traditionsreichen Betrieb lockt Jens Perna die Kunden mit Konditorenkunst und regionalen Zutaten an den Kreishafen.