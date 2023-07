﻿Medizinstudium in SH: Darum fordert die SPD mehr Plätze

Kiel. Obwohl Ärzte und Politiker seit Langem mehr Medizinstudienplätze fordern, hat sich in Schleswig-Holstein kaum etwas getan. Seit 2017 ist die Zahl der Studienplätze in der Humanmedizin nur um neun Plätze gestiegen. Das geht aus einer Antwort des Wissenschaftsministeriums auf eine Kleine Anfrage der SPD hervor.

An der Christian-Albrechts-Universität in Kiel gibt es 209 Plätze und an der Uni Lübeck 188. „Das Land muss endlich handeln und für ausreichend Medizinstudienplätze sorgen“, fordert die hochschulpolitische Sprecherin der SPD, Sophia Schiebe. „Ansonsten laufen wir sehenden Auges auf eine Unterversorgung zu.“ Sie verweist auf mehr unbesetzte Stellen in Kliniken und viele Ärzte im Ruhestandsalter.

Von 2000 Hausärzten in Schleswig-Holstein ist ein Drittel älter als 60 Jahre

„Wir brauchen deutlich mehr Studienplätze als bisher, um den künftigen ärztlichen Versorgungsbedarf überhaupt noch mit gutem Niveau decken zu können. Eine zweiprozentige Erhöhung ist nur der Tropfen auf dem heißen Stein“, sagt Ärztekammerpräsident Prof. Henrik Herrmann. Weil bundesweit Plätze fehlten, studierten rund 8000 Deutsche im Ausland.

Laut Kammer gibt es in Schleswig-Holstein rund 14 550 berufstätige Ärztinnen und Ärzte aller Fachrichtungen. Hinzu kommen 4900 nicht aktive Mediziner, die sich zum Beispiel in Elternzeit befinden. Etwas mehr als die Hälfte aller Ärzte arbeitet in Krankenhäusern, rund 2000 sichern die hausärztliche Versorgung.

„Wir haben unbestritten ein Nachwuchsproblem, weil uns in den Praxen ein Generationswechsel bevorsteht oder wir uns mittendrin befinden“, sagt Jens Lassen, Vorsitzender des Hausärzteverbands Schleswig-Holstein. Insbesondere im ländlichen Raum falle es schwer, Stellen nachzubesetzen.

Ein Drittel der Hausärzte in SH ist über 60 Jahre alt

Der Kassenärztlichen Vereinigung zufolge ist ein Drittel der Hausärzte im Land über 60 Jahre alt. Mehr als 300 davon sind mindestens 65 Jahre alt und stehen vor dem Ruhestand. Vor allem in Dithmarschen und Nordfriesland ist ihr Anteil hoch. Weil es kein gesetzlich vorgeschriebenes Renteneintrittsalter für niedergelassene Ärzte gibt, lasse sich nicht genau vorhersagen, wann in welchem Umfang eine Lücke entstehe, sagt Sprecher Nikolaus Schmidt. Dass viele junge Menschen das Risiko einer eigenen Praxis scheuten, liege auch an zunehmender Bürokratie.

Mehr Studienplätze seien ein Baustein, um dem Problem zu begegnen, so Lassen. „Es müssen aber auch die Inhalte des Studiums angepasst werden, damit junge Menschen viel früher und intensiver mit Allgemeinmedizin und der Arbeit in Hausarztpraxen in Kontakt kommen.“ Eine Reform sei mit dem „Masterplan Medizinstudium 2020“ angestoßen.

Schon 2019 sprach sich der Landtag für mehr Studienplätze aus. Wissenschaftsministerin Karin Prien (CDU) träumte damals von einem Plus von zehn Prozent. Derzeit gibt es keine Pläne für einen Aufwuchs an Studienplätzen.

Das Ministerium will die Diskussion zum bundesweiten Reformprozess abwarten. Davon hängt mögliche finanzielle Unterstützung aus Berlin ab. Ein Studienplatz koste etwa 240 000 Euro. Aktuell werteten die Länder den vom Bundesgesundheitsministerium im Mai vorgelegten Entwurf aus.

