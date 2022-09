﻿Was passiert, wenn der Meeresspiegel in Schleswig-Holstein um 1,4 Meter steigt

Kiel. Weltweit bedroht der Anstieg der Meeresspiegel niedrig gelegene Küstenregionen. Landunter in Schleswig-Holstein durch den Klimawandel – eine reale Gefahr. Denn fast ein Viertel des Landes liegen nur knapp über dem Meeresspiegel. Eine neue Simulation der HafenCity Universität Hamburg (HCU) zeigt auf, wo am Ende dieses Jahrhunderts der Norden vor dem Untergang steht.

Ganze Küstenabschnitte, Halligen, Insel-Areale, aber auch Wohn-, Industrie- und Ackerflächen im Binnenland drohen demnach zu versinken – besonders, wenn Deiche brechen. Stark betroffen: die Nordsee. Aber auch die Ostsee-Küste bleibt nicht verschont.

Meeresspiegel Simulation: Was passiert, wenn der Meeresspiegel um über 1 Meter steigt?

Hochwasser-Gefährdungsgebiete in Schleswig-Holstein befinden sich vor allem an den Küsten der Nordsee und Ostsee. Ein Forscherteam der HCU hat aktuelle Klima- und Geoanalysen, auch auf der Grundlage von Daten des Weltklimarats (IPCC), zusammengetragen. Am Beispiel dreier möglicher Klima-Szenarien haben die Geoinformatiker die dramatischen Auswirkungen des Meeresspiegelanstiegs im Jahr 2100 berechnet und visualisiert.

Mit einer interaktiven Karte über den Meeresspiegelanstieg wollen sie bereits Jahrzehnte zuvor die für viele Menschen noch abstrakten Gefahren durch den Meeresspiegelanstieg bildstark konkretisieren: Was passiert, wenn die Prognose zum Anstieg um 1,40 Meter zutreffen wird?

Meeresspiegel-Anstieg an der Ostsee: Strand in Eckernförde wäre dauerhaft unter Wasser

Schon auf den ersten Blick lassen sich die Folgen an der Ostsee erkennen: Die Flächen bis zu den Deichen sind nahezu überall betroffen. Für die Ostseeküste bedeutet das schlimmste Szenario: Durch den Anstieg des Meeresspiegels läge der Eckernförder Südstrand ebenso dauerhaft unter Wasser wie Surendorf und der Strand Falckenstein.

Simulation vom Meeresspiegel in Eckernförde

Simulation vom Meeresspiegel in Strande

Die Kieler Innenstadt wäre in Teilen überspült. Auch im Kreis Plön und weiter östlich im Land wären die Ausmaße von Überflutungen auf der Insel Fehmarn erheblich.

Simulation vom Meeresspiegel in Kiel

Simulation vom Meeresspiegel in Laboe

Simulation vom Meeresspiegel in Lütjenburg

Simulation vom Meeresspiegel auf der Insel Fehmarn

Deichbruch durch Meeresspiegelanstieg in Schleswig-Holstein: Überflutung der Küstenstädte betrifft mehr als 700.000 Menschen

Wie viele Einwohner Norddeutschlands durch den Anstieg der Meere an Nordsee und Ostsee  betroffen wären, dazu nennt das Forscherteam um Caroline Schuldt (29) aus Uetersen in Schleswig-Holstein ebenfalls Zahlen: Wenn das Wasser so stark steigt, dass Deiche brechen, könnten 10116 Quadratkilometer Landfläche unter Wasser stehen. Mit der Überflutung wäre demnach die Lebensgrundlage von 753.700 Menschen bedroht.

Darum betont Schuldt: "Der Küstenschutz ist für Norddeutschland enorm wichtig." Das haben viele Kommunen erkannt. In Eckernförde soll etwa ein Schutzwall im Hafen entstehen. Kiel will ein Hochwasserschutzkonzept erstellen. Zum "Klimastreik" haben zudem am Freitag erneut die Aktivisten von Fridays for Future aufgerufen. In der Landeshauptstadt gehen sie ab 14 Uhr auf die Straße und mit Booten auf die Förde. Leitspruch: "Wasser unterm Kiel, statt Kiel unter Wasser".

Meeresspiegelanstieg durch Klimawandel: Klimaforscher Mojib Latif verweist auf Unsicherheiten

Mojob Latif, Klimaforscher am ­Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel, lebt in Schönberg, das nach der neuen Simulation ebenfalls stark betroffen wäre.

Simulation vom Meeresspiegel in Schönberg

Latif verweist unterdessen auf Unsicherheiten bei der Berechnung des globalen Meeresspiegelanstiegs und eine große Bandbreite an Prognosen: „Das System ist komplex, es gibt viele Einflussfaktoren.“ Aus Latifs Sicht steht fest: „Zum heutigen Stand gibt es keine belastbare Aussage, wie sich der Meeresspiegel lokal auswirkt.“

Was Forscher aktuell mit Sorge beobachten: Dass die weltweite Erwärmung der Erde auch die Antarktis verändert. Sollte der Thwaites-Gletscher schmelzen, würde der Meeresspiegel dramatisch steigen. Mit Folgen für die gesamte Welt.