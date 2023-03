﻿Mega-Streik am Montag: „In Schleswig-Holstein wird kein Zug fahren“

Mega-Bahnstreik am 27.03. in Schleswig-Holstein – Beim Super-Streik am Montag wird der Zugverkehr massiv eingeschränkt sein.

Ein Mega-Streik wird am Montag in Schleswig-Holstein auch bei der Bahn große Teile des öffentlichen Verkehrs lahmlegen. „Es wird kein Zug fahren“, kündigte die Gewerkschaft EVG in Kiel an. Neben dem Super-Bahnstreik am 27. März sind auch viele weitere Bereiche im Norden von den Streiks betroffen.

