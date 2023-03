﻿Mega-Streik am Montag: „In Schleswig-Holstein wird kein Zug fahren“

Ein Mega-Streik wird am Montag in Schleswig-Holstein große Teile des öffentlichen Verkehrs lahmlegen. „Es wird kein Zug fahren“, kündigte die Gewerkschaft EVG in Kiel an. Auch viele weitere Bereiche im Norden sind von den Streiks betroffen.

In Schleswig-Holstein wird der Zugverkehr am Montag durch einen Streik massiv eingeschränkt sein.

Kiel. Es ist ein beispielloser Warnstreik im Verkehrssektor: Am kommenden Montag wollen die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) sowie Verdi in Schleswig-Holstein und ganz Deutschland große Teile des öffentlichen Verkehrs lahmlegen. Betroffen sind Züge, Flughäfen, Schiffe und Autobahntunnel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der ganztägige Streik beginnt in der Nacht vom 26. auf den 27. März um 0 Uhr und endet um 24 Uhr. Bereits an diesem Freitag kommt es in Schleswig-Holstein außerdem zu großflächigen Streiks im öffentlichen Dienst, wovon beispielsweise Kitas betroffen sind.

„Wir gehen davon aus, dass in Schleswig-Holstein am Montag kein Zug fährt“, sagt Melanie Pallien, EVG-Geschäftsstellenleiterin in Kiel. Das gelte für alle Streckenbetreiber, sowohl für die Deutsche Bahn als auch für Erixx und AKN. „Es wird nichts funktionieren“, so Pallien.

Mega-Streik am 27.3.: ÖPNV in Schleswig-Holstein nur auf der Schiene betroffen

Ein Grund sei, dass auch die DB Netz AG bestreikt wird, die für die Steuerung der Signale zuständig ist. Die Deutsche Bahn kündigte an, den Fernverkehr am Montag bundesweit komplett einzustellen. Auch im Regionalverkehr werde „größtenteils kein Zug fahren“. Im Gegensatz zu vielen anderen Bundesländern werden die Busse im öffentlichen Nahverkehr in Schleswig-Holstein aber regulär fahren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bestreikt wird am Montag zudem der Flughafen in Hamburg und die Autobahn GmbH. Auf der Straße müssen sich Autofahrerinnen und -fahrer daher auf Staus und Umleitungen einstellen. „Wir werden auch bestimmte Tunnel in den Blick nehmen“, sagte die stellvertretende Verdi-Bundesvorsitzende, Christine Behle.

Es könnte zu Tunnelsperrungen kommen, „wie beispielsweise beim Elbtunnel“. Die Autobahn GmbH teilte mit, dass man Tunnelsperrungen im Norden durch einen Notdienst vermeiden wolle. Bereits für diesen Freitag ruft Verdi unter anderem in Kiel, Lübeck, Flensburg sowie vielen Kreisen zudem zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst auf.

Betroffen sein werden Kitas, Krankenhäuser, die Müllabfuhr und Verwaltungen. Sowohl am Freitag als auch am Montag sorgen die Streiks voraussichtlich für Stillstand im Nord-Ostsee-Kanal. Der Betrieb der Schleusen, Fähren und des Kanaltunnels könnte lahmgelegt werden.

Mega-Streik in Schleswig-Holstein: Verdi droht mit unbefristetem Arbeitskampf

Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) appellierte an die Tarifpartner, sich „rasch“ zu einigen. „Beide Seiten sollten sich die Frage stellen, wie lange sie den Kampf noch auf dem Rücken von Fahrgästen und Wirtschaft austragen wollen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Frank Schischefsky, Sprecher von Verdi Nord, bezeichnete die anstehenden Streiks als „eindringliche Botschaften“ an die Arbeitgeberseite. „Das ist ein letzter Warnschuss“. Sollte es bei den Tarifverhandlungen kommende Woche keine Einigung geben, „könnte das zu einem Erliegen der öffentlichen Infrastruktur führen“.

Lesen Sie auch

Es drohe bei einem entsprechenden Beschluss im Rahmen einer potenziellen Urabstimmung „ein unbefristeter Arbeitskampf“. Gemeinsam mit dem Beamtenbund dbb fordert Verdi für den öffentlichen Dienst 10,5 Prozent und mindestens 500 Euro mehr Lohn.