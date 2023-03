﻿Bahn, Busse, Flughafen: Das bedeutet der Mega-Streik am Montag für Schleswig-Holstein

Ein Mega-Streik legt am Montag, 27. März, große Teile des Verkehrs lahm. Welche Züge und Busse fallen in Schleswig-Holstein aus und was ist mit dem Flughafen in Hamburg? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Kiel. Die Gewerkschaften Verdi und EVG haben für Montag, 27. März, einen bundesweiten Mega-Streik angekündigt. Große Teile des öffentlichen Verkehrs werden dadurch lahmgelegt, betroffen ist unter anderem der Fernverkehr der Deutschen Bahn, der ÖPNV und Flughäfen. Welche Auswirkungen hat der Streik für die Menschen in Schleswig-Holstein? Wir beantworten die wichtigsten Fragen und aktualisieren die Informationen fortlaufend.

Wann beginnt der Streik?

Der Streik soll in der Nacht vom Sonntag zu Montag (27. März) um 0 Uhr beginnen und am Montag um 24 Uhr enden.

Fallen Züge der Deutschen Bahn in Schleswig-Holstein wegen des Streiks am 27. März aus?

Die EVG ruft die Beschäftigten der Deutschen Bahn AG zum Warnstreik auf. Dadurch wird es massive Einschränkungen im Nah- und Fernverkehr der Deutschen Bahn geben. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Sind die Züge von Erixx und AKN vom Streik ebenfalls betroffen?

Die EVG hat auch die Beschäftigten von AKN und Erixx zum Streik aufgerufen. Welche Einschränkungen dadurch konkret entstehen, ist noch unklar.

Wirkt sich der Streik auch auf die Autobahnen aus?

Ja, weil auch Beschäftigte der bundeseigenen Autobahngesellschaft zum Streik aufgerufen werden. Diese ist unter anderem auch für den Betrieb von Autobahntunneln zuständig. Die Gewerkschaft Verdi will daher auch Straßentunnel bestreiken. „Wir werden bestimmte Tunnel in den Blick nehmen“, sagte Verdi-Vize Christine Behle am Donnerstag. Verdi könne zunächst noch nicht konkret sagen, welche Tunnel betroffen seien. Es würden aber bestimmte Tunnel geschlossen, „durch die man dann faktisch nicht fahren kann, beispielsweise der Elbtunnel“ in Hamburg.

Fahren die Busse der KVG in Kiel?

Die KVG ist von dem Streik am Montag nicht betroffen, wie Sprecherin Andrea Kobarg bestätigte. Die Busse werden deswegen planmäßig fahren.

Fahren die Busse von Autokraft?

Auch Autokraft ist von dem Streik nicht betroffen. Das gilt auch für weitere Mitglieder im Omnibus Verband Nord (OVN), dem mehr als 90 Omnibusunternehmen angehören. Der OVN hatte sich mit den Gewerkschaften bereits im vergangenen Herbst auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Dem vorausgegangen waren ebenfalls viele Warnstreiks.

Wirkt sich der Streik am Montag auch auf den Flughafen in Hamburg aus?

Ja, auch am Flughafen in Hamburg streiken Beschäftigte des öffentlichen Dienstes. Die Gewerkschaft Verdi rechnet damit, dass der Luftverkehr in Deutschland „umfassend eingeschränkt“ sein wird.

Gibt es Einschränkungen im Schiffverkehr in Schleswig-Holstein?

Bestreikt wird der Nord-Ostsee-Kanal, durch den am Montag keine Schiffe fahren können.

Was fordern die Gewerkschaften Verdi und EVG?

Verdi verhandelt für die etwa 2,5 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen, dazu gehören auch Beschäftigte im ÖPNV und an Flughäfen.

Gefordert werden 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro monatlich mehr. Die EVG verhandelt für rund 230 000 Beschäftigte bei Bahn- und Busunternehmen und pocht bei einer Laufzeit von zwölf Monaten auf zwölf Prozent mehr Lohn, mindestens aber 650 Euro mehr im Monat.