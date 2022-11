﻿Warum die Bahn trotz der massiven Zugausfälle kein Minus einfährt

Warten auf Bahn und Bus: Immer häufiger trauriger Alltag in Schleswig-Holstein

Kiel. In Schleswig-Holstein sind in den vergangenen Wochen weit mehr als 1000 Regionalzüge ausgefallen. Die DB Regio muss allerdings trotz der nicht erbrachten Leistungen keine großen Verluste fürchten, weil am Ende der Corona-Rettungsschirm und damit der Steuerzahler zur Kasse gebeten wird.

„Es gibt keine finanziellen Nachteile für Verkehrsunternehmen, wenn Züge coronabedingt ausfallen“, bestätigt der Sprecher der Nahverkehrsgesellschaft Schleswig-Holstein, Dennis Fiedel. In der Verkehrsbranche wird daher erwartet, dass die DB Regio den Löwenanteil der Zugausfälle auf die Pandemie schiebt, zumal das niemand kontrollieren kann.

Auf Nachfrage hält sich die Bahn bedeckt. „Auch die DB ist weiterhin von kurzfristigen Krankheitsfällen, darunter auch Coronafälle, betroffen“, berichtet eine Sprecherin und preist eine laufende Personaloffensive. Wie groß das Bahnchaos ist, wollte sie nicht verraten.

Bahnchaos im Norden: Fast 700 Zugausfälle in einer Woche

Einer Erhebung für Schleswig-Holstein zufolge sind Zugausfälle seit Wochen Alltag. Allein in der zweiten Novemberwoche (7.11. bis 13.11.) gab es im Netz Nord (unter anderem Kiel – Flensburg und Kiel – Husum) 237 Ausfälle, im Netz Ost (Kiel – Lübeck und Lübeck – Hamburg) sogar 441 Ausfälle. Auch in der aktuellen Woche fahren nicht alle Züge.

Landesverkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) erhöht derweil den Druck auf die DB Regio: „Die vielen Zugausfälle sind für Tausende von Pendlern und natürlich auch für die Landesregierung äußerst ärgerlich und unbefriedigend.“ Die Bahn müsse jetzt alle Mittel ausschöpfen, um die Lage zu verbessern.

Konkret fordert der parteilose Minister, den Schienen-Ersatzverkehr kundenfreundlich zu organisieren und etwa auf die Schulanfangszeiten abzustimmen. DB Regio sollte zudem beim Ausfall von Regionalbahnen mindestens die Regional-Expresszüge mit einem zusätzlichen Triebwagen verstärken. „Außerdem ist die Kommunikation der DB Regio schlecht“, beklagt Madsen. So sei wartenden Kunden per Lautsprecherdurchsagen nur die ausfallende fünfstellige Zugnummer mitgeteilt worden.

Ist DB Regio ein schlechter Verlierer?

Unterdessen gibt es in der Verkehrsbranche den bösen Verdacht, dass die DB Regio Schleswig-Holstein bewusst vernachlässigt. Hintergrund: Die DB-Tochter hat die Ausschreibung der Netze Nord und Ost verloren und muss die Stecken zum Fahrplanwechsels im Dezember abgeben. Im Norden kommt die Nordbahn zum Zug, im Südosten die Erixx Holstein GmbH (Osthannoversche Eisenbahn – OHE). Weder die DB noch Madsen oder NahSH wollten sich zu einem möglichen Zusammenhang zwischen Netzverlusten und Zugausfällen äußern.

Klar ist, dass die Streckenverluste die DB Regio schmerzen. Sie war gegen die Niederlage vergeblich bis vor das Oberlandesgericht Schleswig gezogen.

Von Ulf Christen