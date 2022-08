﻿Mehr als 200 Lehrerstellen an Schulen in Schleswig-Holstein unbesetzt

Zum Ferienende fehlen in Schleswig-Holstein noch mehr als 200 Lehrkräfte an den allgemeinbildenden Schulen, weil nicht alle offenen Stellen besetzt werden konnten. Laut Bildungsministerin Karin Prien (CDU) steht das Land damit jedoch besser da als noch im Vorjahr.

Kiel. Für rund 361 700 Schülerinnen und Schüler in Schleswig-Holstein beginnt am Montag der Unterricht, das sind 800 mehr als im vergangenen Jahr. Dem Plus stehen allerdings 211 fehlende Lehrkräfte gegenüber. Das sei kein Grund für Alarmismus, betonte Bildungsministerin Karin Prien (CDU) am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in der Kieler Theodor-Storm-Schule. „Wir haben uns in den vergangenen Jahren erfolgreich gegen den Trend gestemmt und sehen keine Verschlechterung der Situation. Aber das heißt auch nicht, dass alles gut ist.“ 

Insgesamt gibt es jetzt 19 564 Vollzeitstellen, das seien 235 mehr als im Vorjahr. Neue Lehrkräfte konnten 2882 befristet und unbefristet eingestellt werden. Dabei gebe es regionale Unterschiede: In den Kreisen Stormarn und Herzogtum-Lauenburg sei es schwerer, Personal zu finden, als in Kiel. Immerhin 98,9 Prozent der Planstellen im Land sind besetzt.