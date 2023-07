﻿Mehr Hitze und Extremwetter in SH: Viele Kommunen noch nicht ausreichend vorbereitet

Kiel. Die Auswirkungen des Klimawandels werden in Schleswig-Holstein spürbarer. Es gibt immer mehr Hitzetage und Dürremonate. Und unter den zehn Gemeinden in Deutschland, in denen die meisten Menschen von einer Jahrhundertflut durch Hochwasser betroffen wären, sind mit Lübeck, Eckernförde und Flensburg gleich drei aus Schleswig-Holstein.

Nun hat die Bundesregierung ein Gesetz auf den Weg gebracht, das Kommunen helfen soll, sich besser darauf vorzubereiten. Teil davon: Die Länder sollen beauftragt werden, für Klimaanpassungskonzepte für die Gebiete der Gemeinden und Kreise zu sorgen. Eine Recherche der Kieler Nachrichten mit Correctiv, NDR, BR und WDR zeigt: Nur vier Kreise und kreisfreie Städte in Schleswig-Holstein haben bereits ein solches Konzept.

Dazu zählt der Kreis Rendsburg-Eckernförde. Das Konzept umfasst 222 Seiten und weist etliche Maßnahmen auf, die zur Anpassung an den Klimawandel benötigt werden. Eine kleine Auswahl: Schaffung öffentlicher Rückzugsräume zur Abkühlung; Sanierung aller Kreisstraßen, um die Hitzeanfälligkeit zu reduzieren; Begrünung von Fassaden und Dächern.

Klimaanpassung: Vielen Kommunen in SH fehlt das Personal

In vier Kreisen und kreisfreien Städten ist die Erstellung eines solchen Konzeptes derzeit in Arbeit, in Kiel Flensburg und Neumünster aber schon sehr weit fortgeschritten. Zu den Kreisen, bei denen die Erarbeitung noch aussteht, gehört der Kreis Plön.

Der Grund: Es sei auch notwendig, die entwickelten Maßnahmen zielgerichtet und langfristig umzusetzen. „Das hierfür nötige Personal steht laut Stellenplan noch nicht zur Verfügung“, so eine Sprecherin. Die Erarbeitung des Konzeptes wurde durch den Kreistag bereits beschlossen und Vorbereitungen zur Einwerbung möglicher Fördermittel getroffen. Die Personalressourcen sollen nach Gründung einer Klimaschutzagentur Plön vorhanden sein.

Tatsächlich ist fehlendes Personal ein verbreitetes Problem. Laut Schätzung der Länder werden für die Umsetzung der Konzepte bundesweit mehr als 16 000 Stellen benötigt. Der Kreis Segeberg, der als Vorreiter bereits seit vielen Jahren ein Klimaanpassungskonzept hat, konnte die Personalstelle für die Umsetzung seit 2020 nicht mehr besetzen. Erst 2024 soll sich das wieder ändern.

Stadt Kiel fordert mehr Geld für Anpassung an Klimawandel

Eine noch größere Herausforderung stellt die Finanzierung der Maßnahmen dar, die in den Konzepten aufgelistet werden. „Diese erfordern erhebliche Investitionen“, sagt Andreas von der Heydt, Umweltschutzamtsleiter der Stadt Kiel.

Recherche zusammen mit Correctiv Diese Recherche ist Teil einer Kooperation der Kieler Nachrichten mit Correctiv, NDR, BR und WDR. Das Netzwerk Correctiv.Lokal recherchiert zu verschiedenen Themen, darunter in einem Schwerpunkt langfristig über die Klimakrise. Weitere Infos unter correctiv.org/klima.

„Die Städte erwarten, dass Bund und Länder dauerhaft und planbar örtliche Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen mitfinanzieren.“ Dabei sei ein festes Budget über einen Zeitraum von zehn oder mehr Jahren wünschenswert. „Die Herausforderungen zur Anpassung an den Klimawandel sind als ein Generationenauftrag zu verstehen.“

Schleswig-Holstein arbeit an Klimaanpassungsstrategie

Diverse Finanztöpfe und Förderprogramme zur Klimaanpassung gibt es in Schleswig-Holstein schon heute. Laut Umweltministerium stehen für die Klimaanpassung beim Küstenschutz bis 2040 rund 208 Millionen Euro zur Verfügung. Um mehr funktionsfähigen Boden zur Reduzierung von extremer Hitze und Überschwemmung zu schaffen, laufen außerdem aktuell zwei Förderrichtlinien mit insgesamt 18 Millionen Euro Budget.

An einer fachübergreifenden und integrierten Klimawandelanpassungsstrategie arbeitet Schleswig-Holstein ebenfalls. Sie soll als politisches Handlungskonzept zeigen, wie die Anpassung an den Klimawandel gelingen kann. Mit der Strategie soll die Klimawandelanpassung in den Kreisen und Kommunen vorangetrieben werden – um auf die immer stärker werdenden Folgen vorbereitet zu sein.

KN