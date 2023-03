﻿Fachkräfte für Kitas: Land weitet praxisintegrierte Ausbildung aus

In Kitas in Schleswig-Holstein werden dringend Fachkräfte gebraucht. Damit schon während der Ausbildung mehr Menschen dort arbeiten und sie dafür auch entlohnt werden, baut das Land die praxisintegrierte Ausbildung aus.

Bei der praxisintegrierten Ausbildung arbeitet angehendes Kita-Personal jede Woche neben der Berufsschule tageweise in einer Einrichtung mit. Ein Ausbau des Programms bringt damit schnell mehr Fachkräfte in die Kitas.

Kiel. Schleswig-Holstein will die praxisintegrierte Ausbildung (Pia) für Kita-Personal ausweiten und sie künftig auch für sozialpädagogische Assistentinnen und Assistenten ermöglichen. „Wir wollen mehr Fachkräfte für Kitas gewinnen und die Einrichtungen entlasten. Eltern müssen sich darauf verlassen können, dass ihre Kinder verlässlich betreut werden“, sagt Sozialministerin Aminata Touré (Grüne).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Ausbau der praxisorientierten Ausbildung soll den Job attraktiver machen, weil die jungen Menschen so schon während ihrer Berufsschulzeit bezahlt werden. „Die Auszubildenden sind früh in der Praxis und erlernen ihren Beruf direkt am Kind.“ Auch für Heilerziehungspfleger soll diese Ausbildungsform nun getestet werden.

Fünf Millionen Euro will Schleswig-Holstein 2023 ins Pia-Programm stecken

Bisher konnten in Schleswig-Holstein nur angehende Erzieherinnen und Erzieher diesen Ausbildungsweg wählen. Die Pia-Azubis gehen drei Tage pro Woche zur Berufsschule. Gleichzeitig sind sie bei einem Kita-Träger angestellt, wo sie an zwei Tagen arbeiten und dafür im Monat rund 1200 Euro bekommen. Die klassische schulische Weiterbildung mit längeren Praktika in Einrichtungen ist dagegen unbezahlt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Land will für die Erhöhung der Pia-Kapazitäten im Jahr 2023 rund fünf Millionen Euro in die Hand nehmen. Ab 2024 sollen jährlich zehn Millionen Euro folgen. „Damit schaffen wir ab Sommer über 400 weitere praxisintegrierte Ausbildungsplätze“, so Touré. Mit dem Geld sollen nicht nur mehr Erzieherinnen und Erzieher für die bestehende Pia-Laufbahn aufgenommen werden können. Erstmals sollen an zehn Berufsschulen – etwa am BBZ Rendsburg-Eckernförde, BBZ Norderstedt und BBZ Bad Segeberg – auch Pia-Klassen für sozialpädagogische Assistenten (SPAs) entstehen.

Auch in der Heilerziehungspflege soll der praxisorientierte Ausbildungsweg an der Elly-Heuss-Knapp-Schule in Neumünster und am BBZ Mölln ausprobiert werden.

Elf Pia-Klassen für sozialpädagogische Assistenten soll es geben

Das Ministerium rechnet damit, dass elf Klassen für bis zu 22 angehenden SPAs eingerichtet werden können. Die Laufbahn können Teenager nach dem mittleren Schulabschluss einschlagen. Die Schülerinnen und Schüler sollen während ihrer zweijährigen Ausbildung monatlich mit 600 Euro vom Land gefördert werden. Eine Empfehlung, wie hoch das Ausbildungsgehalt für sie insgesamt ausfallen soll, will das Ministerium noch abgeben.

Das könnte zu einem Knackpunkt werden, denn das deckt nicht die gesamten Kosten. Schon in der Vergangenheit stand die Finanzierung von Pia-Plätzen auf der Kippe, weil sie die Träger viel kosten. Städte und Kreise rufen seit Längerem nach mehr Unterstützung vom Land.

Zunächst hatte der Bund das Programm bezuschusst. Als die Gelder ausliefen, war das Land eingesprungen und fördert pro Erzieher 400 Euro der Vergütung im ersten Ausbildungsjahr. Im zweiten und dritten Jahr können Pia-Schüler theoretisch als Zweitkraft in Gruppen eingesetzt werden und Personalkosten beim Land abgerechnet werden. Laut Kommunen funktioniert das aber nur in wenigen Fällen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

2022 gab Schleswig-Holstein rund eine Millionen Euro für die Pia-Förderung aus

Rund eine Million Euro investierte Schleswig-Holstein 2022 für die Förderung von 244 angehenden Erzieherinnen und Erzieher. So bekommt zum Beispiel die Stadt Kiel für ihre 25 Pia-Schüler 120 000 Euro vom Land plus 32 500 Euro, um Anleiterstunden für sie zu finanzieren. Mit 38 Pia-Schülern wird im Kreis Herzogtum Lauenburg die höchste Zahl bezuschusst, auch in Segeberg (32) und Rendsburg-Eckernförde (27) gibt es viele Plätze. Gering ist die Anzahl dagegen in Plön (3) und Ostholstein (4).

Laut Touré ist die Pia-Förderung ein weiterer Schritt ihrer Fachkräfte-Stärken-Strategie. „Wir haben als erstes helfende Hände ins System gegeben, um die Kitas kurzfristig zu entlasten.“ Auch Quereinsteiger aus anderen Branchen sollen künftig einfacher den Weg in Einrichtungen finden.