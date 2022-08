﻿Mehr Motorradunfälle in Schleswig-Holstein – woran liegt das?

In Schleswig-Holstein gab es im ersten Halbjahr 2022 deutlich mehr Motorradunfälle als im Vorjahreszeitraum. Woran liegt das? Und worauf sollten Verkehrsteilnehmer achten?

Auf Schleswig-Holstein Straßen gab es in der ersten Jahreshälfte 594 Motorradunfälle.

Kiel. Auf Schleswig-Holsteins Straßen hat es im ersten Halbjahr deutlich mehr Motorradunfälle gegeben. Insgesamt registrierte die Polizei in den ersten sechs Monaten des Jahres 594 Motorradunfälle – 44 mehr als im Vorjahreszeitraum. Bei 529 Unfällen wurden Menschen verletzt oder getötet. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 479.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die gestiegene Zahl der Motorradunfälle beobachten wir als Landespolizei genau“, sagt Dennis Schneider, Sprecher des Landespolizeiamts (LPA). Angesichts der Zahl der verletzten oder getöteten Menschen sehe sich das LPA darin bestärkt, weiter regelmäßig und wo nötig auch als Schwerpunktaktionen die Unfallhäufungsstellen zu überwachen.

Motorradunfälle in SH waren 2021 auf historischem Tiefpunkt

In den vergangenen Jahren war die Zahl der Motorradunfälle in Schleswig-Holstein regelmäßig zurückgegangen und erreichte 2021 einen historischen Tiefstand. So liegen die aktuellen Unfallzahlen trotz des Anstiegs immer noch deutlich unter dem Niveau aus dem Jahr 2020 – dort gab es im ersten Halbjahr 640 Motorradunfälle.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Bei den Halbjahreszahlen handelt es sich immer nur um eine Momentaufnahme“, sagt Schneider. So seien die starken Saisonmonate Juli, August und September noch nicht ausgewertet beziehungsweise stünden noch bevor. „Die Zahlen könnten also auch noch weiter steigen.“

Mehr als 36.000 Verkehrsunfälle im ersten Halbjahr Die Zahl der Motorradunfälle in Schleswig-Holstein ist angestiegen – die Zahl der Verkehrsunfälle insgesamt ist im nördlichsten Bundesland dagegen rückläufig gewesen. Von Januar bis Juni gab es laut Polizei 36 384 Unfälle, nach 36 682 im ersten Halbjahr 2021. Während es bei Unfällen, bei denen mindestens ein Mensch verletzt oder getötet wurde, eine Zunahme von 4462 auf 5322 gab, ist die Zahl der Bagatellschäden von 29 282 im ersten Halbjahr 2021 auf 27 976 in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres zurückgegangen.

Wie viele der Unfälle dieses Jahr eigen- oder fremdverschuldet waren, lässt sich laut Schneider noch nicht im Detail angeben. 2021 ermittelte die Polizei in 60 Prozent der Fälle den Motorradfahrenden als aus Hauptunfallverursachenden. Mehr als jeder dritte dieser Verkehrsunfälle wurde aufgrund der Straßen- und Wetterverhältnisse nicht angepasster oder überhöhter Geschwindigkeit verursacht.

Motorradfahren wurde in der Pandemie zum beliebten Hobby

„Deswegen ist die regelmäßige Sensibilisierung zu diesem Thema wichtig, um das Bewusstsein für die Gefahren, die von nicht angepasster Geschwindigkeit ausgehen, immer wieder deutlich zu machen“, sagt Schneider.

Der Bundesverband der Motorradfahrer (BVDM) weist darauf hin, dass sich in den vergangen Jahren viele Neueinsteiger aufs Motorrad gesetzt haben. „Gerade in Pandemiezeiten haben wir eine verstärkte Nachfrage beobachtet“, sagt der BVDM-Vorsitzende Michael Lenzen. Dazu komme, dass das Motorrad aktuell bei den hohen Spritpreisen als günstige und komfortable Alternative zum Auto beliebt sei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Helm mit Signalfarben erhöht Sichtbarkeit im Straßenverkehr

Um Unfälle zu vermeiden, ist laut Lenzen gegenseitige Rücksichtnahme ein zentraler Punkt. „Auf dem Motorrad gehört man zu den ungeschützten Verkehrsteilnehmern und wird schlechter wahrgenommen“, sagt er. Deswegen müsse man als Motorradfahrer besonders vorausschauend unterwegs sein und mit Fehlern der anderen rechnen. Um die Sichtbarkeit zu verstärken, empfiehlt Lenzen einen Helm mit Signalfarben. „Auch das regelmäßige Absolvieren von Sicherheitstrainings ist dringend erforderlich.“

Lesen Sie auch

Eine Reform fordert der BVDM-Vorsitzende für die Führerscheinausbildung in den Fahrschulen. „Es würde sehr helfen, wenn sich beispielsweise Autofahrer in die Situation der Motorradfahrer hineinversetzen könnten“, sagt er. Deswegen solle es in den Fahrschulen Simulationen geben, mit denen die Schülerinnen und Schüler den Straßenverkehr beispielsweise aus der Sicht von Motorradfahrern oder Lkw-Fahrern erleben können.