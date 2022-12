﻿Mehrweg-Pflicht in Schleswig-Holsteins Restaurants: Was sich ab Januar ändert

Kiel. Ab Januar haben Gäste bei To-Go-Bestellungen die Wahl: Wollen sie Einwegverpackungen oder ihre Gerichte in wiederverwendbaren Behältnissen mitnehmen? Gastwirte sind verpflichtet beides anzubieten, wobei Mehrwegverpackungen nicht teurer sein dürfen als die Wegwerf-Variante. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) in Schleswig-Holstein sieht keine Probleme darin, zumal einige Betriebe bereits umgestellt hätten. Doch viele Details sind noch unklar.

Dehoga: Viele Wirte haben bereits umgestellt

„Dass man es nur anbieten muss, wenn es der Gast verlangt, hat etwas Spannung rausgenommen“, sagt Schleswig-Holsteins Dehoga-Präsident Axel Strehl. Ihm ist wichtig, dass den Gastronomen eine gewisse Freiheit bleibt. Viele Wirte im Norden hätten ohnehin bereits auf Mehrwegverpackungen umgestellt. „Wir schmeißen alle ungern weg, von daher ist das durchaus sinnvoll“, sagt Strehl. Die wenigsten Gastronomen würden jedoch vom To-Go-Geschäft leben.

Durch Corona mehr Außer-Haus-Angebote

Alexander Bast ist Vize-Vorsitzender der Fachgruppe „Gastronomie“ beim Dehoga SH. Er wiederum berichtet, dass sich durchaus einige klassische Gastronomiebetriebe in der Pandemie für Außer-Haus-Varianten entschieden hätten und dabei geblieben wären.

Akzeptanz für neues System wichtig

Die Frage für sie sei jetzt vor allem, welches System man für Mehrwegverpackungen anschaffe. „Es muss sich ein System herauskristallisieren, das auf Akzeptanz stößt, wie ReCup für Kaffee“, sagt Bast. Bei Speisen sei es jedoch schwieriger, man könne nicht jedes Gericht in einer Schale transportieren. Die Nachfrage bei den Kunden sei noch verhalten, die Gastronomen würden abwarten. „Ich bin mir sicher, dass man sich vernetzen wird.“

Appell zu mehr Vernetzung

Dafür wirbt auch Jawed Zade, Inhaber von Jaweds Remise in Lübeck. „Es wäre sinnvoll, sich zumindest in Lübeck zusammenzutun. Generell könnte es noch mehr Kommunikation unter den Gastronomen geben.“ Einziges Problem seiner Ansicht nach: „Viele sind bereit dazu, doch niemand nimmt es wirklich in die Hand.“

Teure Pfandgebühren und große Abnahmemengen schrecken ab

Abgesehen davon hält Zade ein Prinzip ähnlich wie bei Pfandflaschen für ideal, sodass Kunden ihre Mehrweg-Gefäße auch im Supermarkt abgeben könnten. Er überlegt, zunächst mit selbst angeschafften Behältern zu starten. Bei den Anbietern würden zum Teil zehn Euro Pfandgebühren fällig. „Ich weiß nicht, ob die Kunden dazu bereit sind“, sagt der Gastronom, „vor allem bei größeren Bestellungen und wenn jemand nur kurz zu Besuch ist“. Auch Design und Material seien bei der Auswahl eines Anbieters zu berücksichtigen.

Auf der anderen Seite der Altstadtinsel im Marae Café denkt Inhaber Jürgen Wild über die Schüsseln des Anbieters ReCup nach, „das kennen schließlich viele schon von den Tassen“. Jedoch müssten dort große Mengen abgenommen werden, was ihn noch abschreckt. „Vielleicht starten wir erstmal mit etwas Eigenem“, sagt auch er.

UKSH-Cafeteria und Bistro Mani in Pasta nutzen App

Die Cafeteria des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) in Lübeck und Kiel bietet bereits seit ein paar Tagen ein Mehrwegsystem für Take Away an. Die Umstellung war laut Servicegesellschaft des UKSH zwei Jahre lang vorbereitet worden und funktioniert pfandfrei per App. Bereits seit Oktober 2021 hat das Studentenwerk Schleswig-Holstein in allen Lübecker Mensen der Uni Mehrweggeschirr zum Mitnehmen. Auch im Bistro „Mani in Pasta“ hat man noch vor Einführung der Pflicht umgestellt, schon im Sommer dieses Jahres. Da es nur Außer-Haus-Speisen gibt, sei die Nachfrage nach Mehrweg groß, 30 bis 40 Prozent der Bestellungen gingen so raus, erzählt Pietro Buonamassa.

Bereits verschiedene Systeme im Norden im Einsatz

Auch in anderen Kreisen Schleswig-Holsteins wird die umweltfreundliche Variante des Take Away bereits praktiziert. Entweder wird Pfand fällig oder die Kunden nutzen eine App auf dem Smartphone. Das Landhotel und Restaurant Strengliner Mühle in Pronstorf (Kreis Segeberg) nutzt das Rebowl-System bereits. Auch das Restaurant Mora Mora am Kalkberg sowie das Bistro „Moin Moin“ im Levopark sind bereits seit dem Jahr 2021 Anbieter von Mehrweggeschirr, wenngleich sie andere Systeme nutzen. Vorreiter bei Take Away in der umweltfreundlichen Variante im Kreis Stormarn ist das Mai Thai Restaurant im Bella-Donna-Haus in Bad Oldesloe.