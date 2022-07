CDU und Grüne müssen sich über die Aufregung nicht wundern, die ihr Plan zur massiven Beschränkung von direkter Demokratie in Schleswig-Holstein hervorruft. Weder im Wahlkampf noch in den Wahlprogrammen der beiden Parteien war die Rede von so tiefgreifenden Verschärfungen. Nur die Christdemokraten kündigten unschuldig an, die Quoren vereinheitlichen zu wollen. Sonst tauchte das Wort Bürgerbegehren nicht auf.

Allenfalls für Kenner mögen solche Einschnitte auf der Hand gelegen haben. Denn immer wieder bekräftigte Ministerpräsident Daniel Günther vor der Wahl, dass Genehmigungsverfahren beschleunigt werden müssten. Im Nachhinein erscheint fast naiv, wer damals nicht an Bürger und einschlägige Verbände als größte Bremsklötze von Bauvorhaben gedacht hat.

Beschränkung von Bürgerbegehren erscheint wie eine Kapitulation von Schwarz-Grün

So eine Absicht jedoch nicht klar auszusprechen, grenzt an Verschleierung. Das hätte die beiden Parteien sicher auch Wählerstimmen gekostet. Einmal erteilte Bürgerrechte wieder einzukassieren, ist eben nicht populär. Der Fairness halber sei erwähnt, dass die Regierung auch ankündigt, die frühzeitige Beteiligung von Bürgern zu stärken. Das wird im Koalitionsvertrag und im 100-Tage-Programm jedoch längst nicht so konkret mit Datum ausgeführt wie die Beschränkung der Bürgerbegehren.

Dabei liegt in dem Plan auch eine Chance. Schließlich versucht Schwarz-Grün, dem Sankt-Florians-Prinzip den Kampf anzusagen. Alle wollen grüne Energie, aber niemand ein Windrad in der Nähe. Außerdem weiß jeder, wie Bürgerbegehren ganze Dörfer zerrütten können. Da wird schon einmal mit Halbwahrheiten am Rand von Verschwörungstheorien gekämpft, um die Nachbarn auf die eigene Seite zu ziehen.

Aber so, wie Schwarz-Grün nun vorgeht, sieht es aus wie die Kapitulation vor dem eigenen Anspruch, auf allen Seiten Akzeptanz für die Energiewende zu erzeugen. Das ist in der Tat schwieriger als Verbote einzuführen.